Ukraine cảnh báo Nga đang dùng Avdiivka làm đà tấn công

Pháo binh Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

Hãng AFP ngày 19.2 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy cho hay lực lượng Nga đang triển khai hàng loạt cuộc tấn công về phía tây Avdiivka ở vùng Donetsk sau khi kiểm soát được thị trấn này.

Đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược, Ukraine buộc phải rút khỏi trung tâm công nghiệp này ở khu vực phía đông Donetsk, mang lại cho Moscow tiến triển lớn đầu tiên trong 9 tháng.

"Địch quân đang cố gắng tích cực phát triển thế tấn công nhưng lực lượng đáng kể của chúng tôi đang cố thủ ở đó", theo ông Lykhoviy.

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho hay đã ngăn chặn 14 cuộc tấn công của Nga vào làng Lastochkyne, cách rìa phía bắc Avdiivka khoảng 2 km về phía tây.

Ông Lykhoviy còn cho biết Nga tiến hành các cuộc tấn công nhưng không thành công gần các làng Robotyne và Verbove ở khu vực phía nam Zaporizhzhia, những nơi ít ỏi Ukraine đã giành lại được quyền kiểm soát lãnh thổ trong cuộc phản công năm ngoái.

Phát ngôn viên này nói rằng sẽ "rất khó" để Nga vượt qua được khu vực đó do các tuyến phòng thủ dày đặc của Ukraine và điều kiện tự nhiên của địa hình. "Tình hình khu vực Zaporizhzhia ổn định... không có cứ điểm nào bị mất", ông cho biết.

Theo Đài CNN, quân đội Nga có thể đã tận dụng điểm yếu của đối phương, khi các đơn vị mạnh hơn của Ukraine đã xuống sức sau 2 năm chiến đấu, việc Ukraine vừa thay tổng tư lệnh và quân Ukraine thiếu đạn pháo.

Trong khi mục tiêu của Tổng thống Volodymyr Zelensky là giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ, Ukraine hiện đang phải vất vả ngăn chặn phía Nga tăng thêm từ khoảng 18% lãnh thổ Ukraine mà họ đã kiểm soát kể từ đầu chiến dịch.

Trong một diễn biến khác, trang The Kyiv Independent ngày 19.2 dẫn lời ông Zelensky cho hay Ukraine đã đạt được các thỏa thuận viện trợ quân sự và an ninh bổ sung trong Hội nghị An ninh Munich (Đức).

Ukraine đã ký các thỏa thuận an ninh trong năm nay với Pháp, Đức và Anh. Ông Zelensky cho biết các thỏa thuận an ninh bổ sung đã được đưa ra tại các cuộc đàm phán trong hội nghị ở Munich, nhưng chưa nêu chi tiết.

Nhà lãnh đạo cho rằng những thỏa thuận này cung cấp một giải pháp thay thế cho việc dựa vào sự giúp đỡ từ Mỹ.

"Hiện tại, không có đảm bảo an ninh nào từ Mỹ. Các nhóm hiện đang làm việc, đã có hai giai đoạn thảo luận", ông cho biết và hy vọng về tiến triển tích cực trong tương lai gần.