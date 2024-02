Chiến sự Ukraine ngày 724: Kyiv nói Nga 'phải trả giá' để đổi lấy Avdiivka

Hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo được Bộ Quốc phòng Nga công bố chiều 18.2 cho biết quân đội nước này đã thiết lập toàn quyền kiểm soát Avdiivka của Ukraine và đã tiến được 8,6 km ở phần tiền tuyến đó.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số diện tích mà nước này kiểm soát ở Avdiivka là 31,75 km2 và Ukraine đã mất thêm 1.500 quân nhân trong hai ngày 17 và 18.2.

Kyiv đã tuyên bố rút quân khỏi Avdiivka. Chiến thắng ở Avdiivka là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi giành được TP.Bakhmut cũng thuộc tỉnh Donetsk vào tháng 5.2023, và sau gần 2 năm kể từ ngày 2 nước nổ ra cuộc xung đột toàn diện.

Điểm xung đột: Mỹ lại ước tính tổn thất của Nga, Israel bác yêu cầu 'ảo tưởng' từ Hamas

Tuy nhiên, phía Nga cho biết một số binh sĩ Ukraine vẫn đang cố thủ trong một nhà máy than cốc rộng lớn tại thành phố này. Moscow cũng xem việc rút quân của Kyiv là "vội vã và hỗn loạn", để lại một số binh lính và vũ khí.

Đáp lại, quân đội Ukraine xác nhận đã có thương vong trong các binh sĩ, song chỉ ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy nói rằng tình hình đã phần nào ổn định ở mặt trận phía đông Avdiivka sau quyết định rút quân hôm 17.2.

Binh sĩ Ukraine hôm 17.1 dựng các chướng ngại vật để cản bước quân Nga ở Avdiivka AFP

Về tổn thất của Nga ở Avdiivka, hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavsky, Tư lệnh lực lượng tác chiến Tavria của Kyiv, cho biết đội quân phòng thủ Ukraine trong 4 tháng qua đã khiến Nga thiệt hại lên tới 47.186 quân, 364 xe tăng và 5 máy bay.



Theo ông Tarnavsky, sự kháng cự của Ukraine đã khiến đối thủ tổn thất lớn, và loại bỏ một lực lượng dự bị đáng kể mà Nga dự định triển khai cho các hoạt động tấn công ở khu vực khác trên chiến tuyến. Phía Moscow chưa bình luận về thông tin trên.

Các binh sĩ Ukraine bước ra khỏi một phương tiện quân sự ở một địa điểm được cho là Avdiivka hôm 17.2 REUTERS

Trong diễn biến khác, quân đội Ukraine hôm 18.2 đã công bố 2 đoạn video được cho là bằng chứng cho thấy Nga bắn 2 tù binh. Lực lượng mặt đất của Kyiv nói vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, và các phương tiện truyền thông trong nước cho biết địa điểm được xác định là gần làng Vesele (tỉnh Donetsk). Điện Kremlin chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Trung Quốc nói không bán vũ khí sát thương cho Nga

AFP ngày 18.2 đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba rằng Bắc Kinh không bán vũ khí sát thương để Nga sử dụng trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Phát biểu trên được ông Vương đưa ra hôm 17.2, tại cuộc họp bên lề Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Đức. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc "không lợi dụng tình hình và không bán vũ khí sát thương cho các khu vực xung đột hoặc các bên xung đột".

Ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18.2 REUTERS

Trung Quốc khẳng định nước này là một bên trung lập trong cuộc xung đột Ukraine. Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow.

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nói với ông Kuleba: "Cho dù tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn hy vọng rằng quan hệ song phương sẽ phát triển bình thường và tiếp tục mang lại lợi ích cho nhân dân 2 nước".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc sớm kết thúc chiến sự và tái lập hòa bình", ông Vương nói.

Ngoại trưởng Mỹ nêu quan ngại về Nga với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc

Về phần mình, ông Kuleba cũng cho biết ông và ông Vương đã thảo luận về mối quan hệ Trung Quốc - Ukraine và con đường hướng tới hòa bình.

Ông Putin sẵn sàng chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trên kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 18.2 rằng nước này sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine một cách hòa bình, song "không có dấu hiệu nào cho thấy Kyiv muốn điều này".

Theo ông Putin, nếu không có lập trường của phương Tây, cuộc chiến đã chấm dứt từ 1 năm rưỡi trước: "Họ (chính quyền Kyiv) không muốn như vậy. Tôi không biết hôm nay họ có muốn điều đó không".

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại để kết thúc chiến sự. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận nền hòa bình mà trong đó nước này bị mất lãnh thổ.

Theo giới chức Ukraine, nước này chỉ đồng ý ngồi vào bàn đàm phán một khi giành lại toàn bộ lãnh thổ bị mất vào tay Nga, bao gồm 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, và bán đảo Crimea mà Moscow đơn phương sáp nhập từ năm 2014.

Nga kiểm soát Avdiivka: Ông Putin chúc mừng quân đội, ông Biden điện đàm tổng thống Ukraine

EU nói về "cam kết an ninh quan trọng nhất" với Ukraine

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18.2, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết các vấn đề địa chính trị quan trọng nhất mà EU phải đối mặt hiện nay có liên quan Ukraine, tờ The Guardian đưa tin.

Theo ông, EU phải tăng cường và cung cấp cho Ukraine các cam kết an ninh, và trong đó, quan trọng nhất là trao cho nước này là tư cách thành viên của liên minh.

Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo rằng EU phải xem xét các kịch bản khác nhau về mức độ tham gia của Mỹ đối với tình hình an ninh châu Âu.