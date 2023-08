Giao công an làm rõ thông tin đưa người hấp hối về quê bị gây khó dễ

Chiều 22.8, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND H.Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị này đã nhận được công văn do Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi gửi yêu cầu xác minh, xử lý thông tin trên mạng xã hội Facebook do chủ tài khoản "P.T" đăng tải nội dung không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng.

"Sau khi nhận được công văn khẩn do Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi gửi, UBND H.Lý Sơn đã giao cho Công an H.Lý Sơn xác minh, điều tra làm rõ thông tin vụ việc. Hiện chủ tài khoản "P.T" đã tự gỡ bỏ thông tin đăng tải sự việc trên trang Facebook cá nhân", bà Hương nói.

Trước đó, ngày 20.8, tài khoản Facebook "P.T" đăng tải thông tin về việc bị Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi gây khó dễ khi có một gia đình đưa người thân đang hấp hối về đảo Lý Sơn.

Nội dung bài viết cho rằng một người dân ở đảo Bé (H.Lý Sơn) bị tai biến, chữa trị ở TP.Đà Nẵng, nhưng tình trạng của bệnh nhân không tiến triển và bác sĩ khuyên người thân đưa bệnh nhân về nhà.

Lúc 4 giờ ngày 20.8, người nhà đưa bệnh nhân từ TP.Đà Nẵng về cảng Sa Kỳ để chờ tàu ra Lý Sơn.

Do bệnh nhân là dân đảo Bé nhưng theo quy định thì tuyến tàu chỉ có thể di chuyển từ đất liền cập cảng đảo Lớn. Biết vậy, người nhà đã thương thuyết với chủ tàu, khi cập bến đảo Lớn trả khách thì nhờ tàu đưa bệnh nhân về đảo Bé.

Theo người này, chủ tàu đã đồng ý với phương án trên nhưng Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi không đồng ý. Sự việc chỉ được giải quyết khi người nhà của bệnh nhân phải bỏ ra 20 triệu đồng thuê riêng một chuyến tàu về đảo Bé.

Thông tin này nhanh chóng nhận được nhận sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội. Đặc biệt là người dân huyện đảo Lý Sơn, nhiều người bày tỏ bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ đi ra huyện đảo Lý Sơn HẢI PHONG

Sau khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, ngày 21.8, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã ban hành công văn khẩn gửi UBND H.Lý Sơn về việc xác minh, xử lý thông tin trên mạng xã hội Facebook.

Phản ánh của chủ tài khoản Facebook "P.T" là không đúng sự thật

Theo Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, vào khoảng 6 giờ 25 phút ngày 20.8, trực ban của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tại Lý Sơn nhận được điện thoại từ anh Bùi Đạt, quản lý tàu Super 2 Biển Đông và lúc 7 giờ nhận được điện thoại của anh Bùi Văn Sánh, thuyền trưởng tàu Super 2 Biển Đông, trao đổi về việc xin tàu Super 2 Biển Đông chở khách hành trình trên tuyến từ Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn trả khách, nhưng muốn cập cảng An Bình trước để trả người mất (theo thông tin từ chủ tàu và thuyền trưởng tàu Super 2 Biển Đông). Sau đó, tiếp tục di chuyển về cảng Bến Đình để trả khách.

Tuy nhiên, trực ban của Cảng vụ hàng hải có giải thích rõ việc cầu cảng An Bình (đảo Bé) chưa được công bố khai thác, cũng như độ sâu chưa được khảo sát công bố theo quy định. Nếu để tàu hành trình cập cầu cảng sẽ có nguy cơ mất an toàn, không bảo đảm an toàn cho 152 hành khách trên tàu và tàu chở khách hoạt động không đúng tuyến hành trình. Đồng thời, trực ban cũng giải thích và hướng dẫn phía chủ tàu hành trình theo đúng quy định cập cảng Bến Đình trước, sau đó di chuyển chở người mất qua đảo Bé…

Qua diễn biến sự việc nêu trên, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thấy phản ánh của chủ tài khoản Facebook "P.T" là không đúng sự thật.

Đồng thời, để bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực, không gây hiểu nhầm cho dư luận, không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước và sàng lọc, loại bỏ việc đăng thông tin không đúng sự thật, để "câu like, câu view" trên mạng xã hội gây phản cảm, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đề nghị UBND H.Lý Sơn sớm chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, xử lý sự việc theo đúng quy định.