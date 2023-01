Giao dịch đất nền cuối năm 2022 tăng

Giá đất nền không tăng

Báo cáo thông kê mới công bố của Bộ Xây dựng thể hiện, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là hơn 14.300 giao dịch (bằng 28% so với quý 3.2022). Trong đó, tại miền Bắc có hơn 3.800 giao dịch; miền Trung có gần 6.000 giao dịch; miền Nam có hơn 4.500 giao dịch.

Lượng giao dịch đất nền tăng nhưng giá không tăng LÊ QUÂN

Riêng TP.HCM có gần 2.000 giao dịch thành công; TP.Hà Nội có hơn 450 giao dịch thành công.

Về giá giao dịch, bình quân các loại căn hộ chung cư không tăng so với quý trước. Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục áp dụng những chính sách cam kết, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ lãi suất… nhằm kích cầu thị trường.

Căn hộ bình dân (có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2) tại TP.Hà Nội và TP.HCM có số lượng rất ít, chủ yếu ở khu vực không gần trung tâm.

Căn hộ trung cấp (giá từ 25 - 50 triệu đồng/m2); căn hộ cao cấp (giá trên 50 triệu đồng/m2) tại TP.Hà Nội và TP.HCM có nhiều dự án được chào bán.

Trong khi đó, lượng giao dịch đất nền thành công là hơn 149.000 (bằng khoảng 130% so với quý 3.2022). Trong đó, miền Bắc có hơn 29.400 giao dịch; miền Trung có hơn 32.500 giao dịch; miền Nam có 87.200 giao dịch.

Về giá giao dịch nhà ở riêng lẻ, đất nền trong các dự án tại nhiều địa phương trong năm 2022 tăng cao trong 2 quý đầu năm và giảm dần về cuối năm. Trong quý 4, giá giao dịch bình quân nhà ở riêng lẻ, đất nền cơ bản không tăng so với quý trước; cá biệt có một số dự án tại một số khu vực có xu hướng giảm nhưng không nhiều.

Tại TP.Hà Nội: dự án khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông) nhà liền kề có giá khoảng 145 triệu đồng/m2; dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) nhà biệt thự có giá khoảng 180 triệu đồng/m2; dự án khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra (Tây Hồ) nhà biệt thự có giá khoảng 284 triệu đồng/m2; dự án khu đô thị Chi Đông (H.Mê Linh) đất nền có giá khoảng 22 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM: dự án khu đô thị Lakeview City (Q.2) nhà liền kề có giá khoảng 152 triệu đồng/m2; dự án khu đô thị Vạn Phúc City (Q.Thủ Đức) nhà liền kề có giá khoảng 182 triệu đồng/m2; dự án Nine South Estates (H.Nhà Bè) nhà biệt thự có giá khoảng 121 triệu đồng/m2; dự án Verosa Park Khang Điền (Q.9) nhà biệt thự có giá khoảng 147 triệu đồng/m2; dự án khu đô thị An Phú - An Khánh (Q.2) đất nền có giá khoảng 185 triệu đồng/m2.

Lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý 4 giảm nhiều so với quý 3.2022 LÊ QUÂN

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), lý giải lượng giao dịch chung cư giảm hơn quý 3 vì nguồn cung không nhiều.

Còn về số lượng giao dịch đất nền tăng hơn so với quý 3 vì xuất hiện một bộ phận nhà đầu tư có sẵn tiền mặt mua nắm giữ lâu dài. Cuối năm, lượng hàng là đất nền trước đây được nắm giữ bởi một số nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính phải bán ra vì áp lực lãi suất ngân hàng tăng. Đồng thời, xuất hiện tâm lý bắt đáy đất nền bởi số lượng nhà đầu tư sẵn tiền mặt dẫn đến số lượng giao dịch tăng hơn nhưng không quá nhiều.

Bất động sản công nghiệp là điểm sáng nhất thị trường

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, bất động sản công nghiệp được ghi nhận là điểm sáng của thị trường bất động sản năm 2022 với tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên cả nước có xu hướng tăng, đạt khoảng trên 80%.

Trong đó tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam đạt cao nhất cả nước, đạt khoảng 85%. Một số khu công nghiệp tại TP.Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương được lấp đầy gần như hoàn toàn. Trong đó, tỉnh Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước, với 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 95%.

Giá thuê văn phòng bình quân toàn thị trường trong quý 4 tăng so với thời điểm cuối năm 2021 LÊ QUÂN

Về giá thuê tăng khoảng 10% so với kỳ trước, trung bình 100 - 120 USD/m2/chu kỳ thuê và có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là tại thị trường phía Nam do nguồn cung hạn chế. Trong đó, giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại TP.Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong khoảng từ 90 - 120 USD/m2/chu kỳ thuê. Giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam trong khoảng từ 100 - 300 USD/m2/chu kỳ thuê (giá thuê trung bình tại TP.HCM khoảng từ 180 - 300 USD/m2/chu kỳ thuê, cao nhất cả nước).

Giá cho thuê văn phòng bình quân toàn thị trường ở thời điểm quý 4.2022 tăng khoảng 10% so với thời điểm cuối năm 2021. Giá tăng trên cả hai phân khúc, chủ yếu đến từ các tòa nhà mới chất lượng cao đã đạt đủ tỷ lệ lấp đầy.

Cụ thể, tại Hà Nội, văn phòng hạng A có giá thuê ròng đạt khoảng 30 USD/m2/tháng; văn phòng hạng B có giá đạt khoảng 15,2 USD/m2/tháng, tăng 0,9% so với quý 3, nhờ có thêm nguồn cung mới chất lượng.

Tại TP.HCM, văn phòng hạng A có giá thuê trung bình đạt khoảng 48 USD/m2/tháng; văn phòng hạng B có giá thuê trung bình đạt khoảng 33,5 USD/m2/tháng. Giá thuê văn phòng ở khu vực ngoài trung tâm đạt khoảng 22,5 USD/m2/tháng, tăng khoảng 4% so với quý 3, nhờ nguồn cung mới chất lượng.