Giao dịch vàng ảm đạm

Phố vàng cũng hiu hắt

Khảo sát một vòng các chợ quy tụ giới kinh doanh vàng cho thấy tình trạng vắng vẻ bao phủ thị trường. Sáng 12.12, hàng chục tiệm vàng ở khu vực phía trước Chợ Thiếc (đường Phó Cơ Điều, P.Hòa Bình, TP.HCM) bật đèn sáng choang nhưng khách giao dịch gần như không có. Phía bên trong chợ, một số tiệm thông báo ngưng hoạt động, phủ khăn kín tủ trưng bày. Các tiệm còn lại chủ yếu trưng bày nhẫn, dây chuyền, vòng tay… đa số được làm từ vàng chất lượng 10K, 14K (ít vàng chất lượng vàng 24K). Sản phẩm trưng bày trong tủ thưa thớt, riêng hàng "nhái" các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, LV… khá phổ biến trước đây thì gần như biến mất. Hầu hết các tiệm đều dán bảng thông báo khách hàng mua bán vàng phải xuất trình căn cước công dân theo quy định. Trong khoảng 30 phút gần trưa cùng ngày, lượng khách vào giao dịch ở các quầy vàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vài người khách chủ yếu vào bán vàng là chính, người mua hiếm hoi.

Lượng khách hàng giao dịch èo uột trong ngày 12.12 ẢNH: THANH XUÂN

Phố vàng Nhiêu Tâm (P.An Đồng, TP.HCM) được khai trương từ năm 2017 với mong muốn quy tụ các công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn cũng không ngoại lệ. Không khí giao dịch ở phố vàng những tháng cuối năm cũng ảm đạm. Các tiệm vàng vắng bóng khách, đến mức những người bán hàng rong hoa quả, hải sản, khoai, rau… tràn ra đường, lấn chiếm mặt tiền phía trước những tiệm vàng này. Một số công ty kinh doanh vàng có nhân viên ra vào nhưng bên trong các quầy trưng bày sản phẩm gần như không có nữ trang nào, tắt đèn tối om. Tình trạng các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý quanh khu vực chợ An Đông (P.An Đông), chợ Tân Định (P.Tân Định)… cũng không khá hơn, khách không có, hàng hóa trưng bày cũng nghèo nàn, ít ỏi.

Đại diện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cho biết lượng khách hàng đến bán và mua vàng đều giảm so với trước đây do giá vàng ở mức cao. Vì thế, các công ty kinh doanh vàng khác tăng khối lượng bán, không còn hạn chế khối lượng như trước. Công ty Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang nhận đặt hàng trước, trả hàng sau đối với nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo, đồng xu Kim Gia Bảo, Hoa Sen. Khách đặt từ 100 chỉ trở xuống, công ty trả hàng trong 10 ngày; đặt từ trên 100 chỉ, thời gian trả là 15 ngày. Còn Công ty Bảo Tín Minh Châu bán nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long số lượng theo nhu cầu của quý khách tại các cơ sở trực tiếp. Hiện tại, công ty không có vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và SJC. Công ty không giao dịch đặt cọc hay chuyển khoản online khi mua vàng miếng và nhẫn tròn trơn.

Nỗi lo nguồn gốc phủ bóng thị trường

Theo Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện cấp hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp, ngân hàng. Thời hạn xây dựng, cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng quy định trên thực hiện chậm nhất ngày 15.12 hằng năm. Như vậy chỉ còn vài ngày nữa là đến thời hạn cuối để cấp hạn mức. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện nay, gần như chưa có đơn vị nào được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, đồng nghĩa cũng chưa có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Lượng khách hàng giao dịch èo uột trong ngày 12.12 ẢNH: THANH XUÂN

Trong khi đó, theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, từ nay đến cuối năm, qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đội quản lý thị trường triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025 với 180 điểm. Các nội dung kiểm tra như việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; về điều kiện kinh doanh vàng; về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; về nhãn hàng hóa; về sở hữu công nghiệp; về thương mại điện tử và về niêm yết giá.

Là người có kinh nghiệm hơn 40 năm trên thị trường vàng, ông T.H (chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng nữ trang tại TP.HCM) cho biết chỉ còn vài ngày nữa hết năm 2025, các doanh nghiệp kinh doanh vàng nữ trang như ngồi trên "lửa". Vấn đề đau đầu đối với doanh nghiệp vàng là lượng hàng tồn kho sẽ phải xử lý như thế nào. Trước đây, doanh nghiệp lấy hàng từ chành (công ty sản xuất nữ trang) về bán nhưng không lấy hóa đơn. Vì thế thời gian tới phải xuất hóa đơn đầu ra, đầu vào khiến các tiệm vàng không biết phải xử lý như thế nào. Vấn đề cũ chưa giải quyết được, vấn đề mới phát sinh, đó là nguồn nguyên liệu ở đâu để làm trang sức. Các doanh nghiệp cũng đã tính đến phương án nhập khẩu vàng nữ trang về bán để có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuy nhiên lúc này giá sản phẩm sẽ tăng lên bởi phải nộp thuế, phí các loại tổng cộng khoảng 28% nên rất khó khăn.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, cho rằng vàng trang sức đã được đưa ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh điều kiện tại luật Đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Đây là thông tin vui đối với ngành trang sức mỹ nghệ VN. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp có được phép nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ hay không liên quan đến quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Theo ông Khánh, thị trường trang sức năm nay không sôi động như những năm trước, sức mua của người tiêu dùng giảm cũng dễ hiểu bởi giá vàng tăng lên cao chưa từng có. Điều này dẫn đến lực mua từ người tiêu dùng cũng giảm đi khá nhiều. Riêng các doanh nghiệp, tiệm vàng cũng bị kiểm tra về xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nên mẫu mã hàng hóa cũng không phong phú như trước đây. "Với chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước ở mức cao, nguồn nguyên liệu vàng không xử lý được nên các doanh nghiệp đứng trước rủi ro rất lớn, thị trường ảm đạm cả người mua và người bán", ông Khánh nhấn mạnh.

Giá vàng tăng sát mức kỷ lục Ngày 12.12, giá vàng miếng tăng thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng, tăng lên sát mức cao kỷ lục lập đầu tháng 12. Công ty SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng SJC với giá 153,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 152,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng… Giá này cách mức cao kỷ lục 100.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng giảm liên tục trong ngày và ghi nhận mức tăng khoảng 600.000 đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường với 154,8 triệu đồng chiều bán ra, mua vào 151,8 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 150,5 triệu đồng, bán ra 153,1 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 17,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 15 - 17 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng mạnh 50 USD/ounce, lên 4.330 USD, cách mức cao kỷ lục 40 USD/ounce. Ông Huỳnh Trung Khánh cho biết giá vàng trong nước gần đây tăng theo giá thế giới chứ lực mua trong nước không cao như trước. Thị trường vàng thế giới vào 2 tuần cuối năm thường giao dịch ít nên khả năng giá sẽ ở mức cao qua đến năm sau. Nhiều yếu tố trên thế giới đang hỗ trợ vàng tăng như địa chính trị căng thẳng, các ngân hàng trung ương mua cao…



