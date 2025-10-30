Lo lắng giá nhà tăng phi mã, thị trường vàng bất ổn

Nhiều đại biểu (ĐB) đánh giá cao kết quả KT-XH trong 5 năm qua, dù nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2025, ước tính GDP tăng trưởng 8% và có thể cao hơn, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực. Đây là một trong những nền tảng quan trọng tạo đột phá để đạt tăng trưởng 2 con số cho năm 2026 và những năm tiếp theo để bước vào kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, bày tỏ băn khoăn khi có những vấn đề đã được "nói đi nói lại, bàn đi bàn lại rất nhiều lần" trong cả nhiệm kỳ, thậm chí 2 - 3 nhiệm kỳ, ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cho rằng thực tế cho thấy không có sự cải thiện đáng kể. Ông dẫn chứng thị trường bất động sản (BĐS) với giá nhà tăng phi mã.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, giá BĐS tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, thuộc top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ so với thu nhập. Nói cách khác, mỗi người dân thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm tiết kiệm mới có thể mua được 1 căn nhà có mức giá trung bình ở hai thành phố này. Trong khi đó, nhiệm kỳ này Quốc hội đã đồng loạt sửa hàng loạt các luật về kinh doanh BĐS, nhà ở. Đặc biệt, luật Đất đai mất tới 4 kỳ họp mới có thể thông qua.

Về thị trường vàng, ĐB cũng thẳng thắn chỉ rõ "Quốc hội nói hoài từ 2 - 3 nhiệm kỳ trước đến giờ vẫn diễn biến rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cứ loay hoay ứng phó, nhưng dường như càng can thiệp thì lại càng tuột xa mục tiêu quản lý. Vậy bản chất ở đây là gì, do thể chế hay do tổ chức thực hiện?".

Nhìn nhận thị trường vàng bất định, khó lường, chênh lệch vàng trong nước và thế giới cao, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu thực tế, dù nghị định mới bổ sung của Chính phủ cho phép doanh nghiệp (DN) có điều kiện sản xuất vàng để điều hòa thị trường, nhưng vàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nghịch lý giá vàng nhẫn lại cao hơn vàng miếng, DN được nhập khẩu vàng cũng mới có bước chuẩn bị thủ tục.

"Giá vàng cao ảnh hưởng rất lớn đến tín dụng, người dân cho rằng nên đầu tư vàng để đồng tiền không bị mất giá thay vì gửi tín dụng lãi suất sẽ thấp", ông Hòa nêu và đề nghị Chính phủ, NHNN cần có giải pháp hữu hiệu hơn để giá vàng ổn định; tạo điều kiện thuận lợi cho DN đủ điều kiện nhập khẩu vàng trong thời gian sớm nhất để ổn định thị trường vàng.

Cùng quan điểm, ĐB Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) đề nghị quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần linh hoạt, hiệu quả, hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh và quy định hạn mức xuất nhập khẩu vàng. Theo bà, cần nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia tạo nền móng cho một thị trường vàng minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Nhấn mạnh để đạt tăng trưởng 2 con số, trước hết phải giữ vững ổn định vĩ mô, ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng đây là nền tảng cho phát triển bền vững, ổn định xã hội, là điểm tựa, niềm tin của nhà đầu tư, người dân, DN. Theo đó, để bảo đảm ổn định vĩ mô, Chính phủ cần phối hợp hài hòa chính sách tài khóa và tiền tệ, vừa kích thích tăng trưởng, vừa phải kiểm soát lạm phát và tỷ giá.

"Việc kiểm soát lạm phát cần đi vào thực chất và mạnh tay xử lý những bất cập tồn tại bấy lâu nay liên quan đến thị trường vàng, BĐS để đưa các mặt hàng này về đúng với giá trị, tránh ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào đồng tiền VN cũng như thổi phồng thêm bong bóng vào BĐS", ông An nêu và nhấn mạnh: "Người lao động phải nhận được đồng lương xứng đáng để không phải vật lộn với đà tăng giá của hàng hóa và chi phí sinh hoạt". Bên cạnh đó, Chính phủ cần quyết liệt giao các chỉ tiêu khuyến khích DN tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp, nhà lưu trú cho công nhân, đặc biệt là tại những địa bàn trọng điểm, địa bàn nhiều công nhân…