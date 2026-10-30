Giáo dục New Zealand coi Việt Nam là thị trường ưu tiên, học sinh được lợi gì?

Thông tin do bà Sahinde Pala, Giám đốc phụ trách khối quốc tế Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), chia sẻ ngày 28.10, nhân chuyến công tác đến Việt Nam để gặp gỡ các bên liên quan.

Bà Sahinde Pala trong cuộc trao đổi với Thanh Niên hôm 28.10 ẢNH: NGUYỄN ANH

Lý do ưu ái Việt Nam

Trả lời Thanh Niên, bà Pala cho biết nước này chia các thị trường trên toàn cầu làm 3 nhóm, trong đó Việt Nam và 4 quốc gia khác thuộc thị trường ưu tiên (grow) - nhóm được New Zealand tập trung đầu tư nhiều nguồn lực để quảng bá. Minh chứng cụ thể, bà cho biết New Zealand đang triển khai 2 chương trình học bổng chính phủ dành riêng cho Việt Nam, kèm nhiều sáng kiến khác giúp người học trải nghiệm giáo dục và kết nối với các trường.

Riêng ở chương trình học bổng chính phủ bậc trung học (NZSS), năm học tới New Zealand sẽ dành 59 suất cho học sinh THCS và THPT ở Việt Nam - tăng 3 so với năm ngoái và cũng là mức cao nhất trước nay.

Bên cạnh đó, New Zealand còn tăng cường hợp tác với các công ty du học tại Việt Nam để đảm bảo họ nắm thông tin đầy đủ và chính xác về giáo dục New Zealand, từ đó tư vấn cho người học những lộ trình đúng đắn. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy đối thoại song phương trong lĩnh vực giáo dục.

Ở cấp cơ sở giáo dục, ENZ tham vấn các trường để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang học. Thực tế thời gian qua, ngày càng nhiều ĐH, học viện New Zealand "rộng cửa" đón người học từ Việt Nam, thể hiện rõ nét qua việc tuyển thẳng các bạn dựa trên điểm học bạ và năng lực tiếng Anh. Mới đây, một số trường thậm chí nhận hồ sơ từ ứng viên Việt ngay sau khi các bạn có điểm học kỳ 1 lớp 12.

Việc chọn Việt Nam là thị trường ưu tiên, theo bà Pala, dựa trên nhiều yếu tố - từ phân tích nhân khẩu học, động lực người học, đến xem xét độ phù hợp của những sản phẩm giáo dục nước này với nhu cầu tại Việt Nam. ENZ còn tham vấn với các cơ quan chính phủ khác như Cục Di trú New Zealand, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cũng như với ngành giáo dục nước này để xác định rõ những ưu tiên trong nước.

"Quy trình ra quyết định ở Việt Nam có phần lâu hơn so với một số quốc gia khác. Nhưng sau khi tất cả đã được chốt, chúng tôi sẽ không có kế hoạch thay đổi cách phân loại này trong tương lai gần", bà Pala chia sẻ.

Cam kết với giáo dục quốc tế

Tại buổi chia sẻ, bà Sahinde Pala cho biết vào tuần tới, New Zealand sẽ tiến hành cuộc bầu cử để chọn ra chính phủ dẫn dắt nước này trong 3 năm tiếp theo. Song, dù kết quả bỏ phiếu có thế nào, bà khẳng định cả 2 đảng nước này đều coi giáo dục quốc tế nói chung và hợp tác giáo dục với Việt Nam nói riêng là trụ cột quan trọng.

Chưa kể, nước này còn đang đặt mục tiêu dài hạn đến năm 2034 sẽ nâng gấp đôi giá trị của ngành giáo dục quốc tế, từ 3,6 tỉ NZD năm 2024 lên mức 7,2 tỉ NZD. Đến nay, New Zealand đã cán mốc xấp xỉ 5 tỉ NZD, "cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng" trong đó có kế hoạch đang triển khai tại Việt Nam.

Bà thông tin thêm, cuộc khảo sát mới đây do ENZ thực hiện với hơn 5.000 người học quốc tế, trong đó có Việt Nam, chỉ ra hơn 90% có trải nghiệm tích cực tại New Zealand trên mọi phương diện. Ngoài ra, hơn 77% người dân New Zealand nhất trí giáo dục quốc tế đã mang lại lợi ích cho đất nước và mong muốn thấy thêm nhiều du học đến đây, theo cuộc thăm dò khác với cư dân bản địa.

"Điều này thể hiện trọn vẹn 2 mặt của một vấn đề: chúng tôi có một môi trường đón chào, hiếu khách và các bạn du học sinh khi đến đây cũng thực sự có khoảng thời gian tuyệt vời", bà Pala lý giải.

Cũng theo bà Pala, với New Zealand, giáo dục quốc tế không chỉ mang đến lợi ích kinh tế mà còn giúp người học nước này rèn giũa năng lực công dân toàn cầu cùng các du học sinh. "Trong thế giới nơi mọi người dường như có xu hướng khép kín hơn, chúng tôi tin giáo dục quốc tế là phương thức phù hợp để tăng cường kết nối toàn cầu, nhất là với một quốc gia nhỏ như New Zealand", bà chia sẻ.

Năm 2025, cộng đồng du học sinh Việt ở New Zealand ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 2.200 học sinh, sinh viên đang theo học, tăng 14% so với 2024 và cao hơn mức tăng chung của toàn New Zealand là 11%. Trong đó, bậc trung học thu hút đông người Việt theo học thứ hai với 370 bạn, chiếm khoảng 2% tổng số học sinh quốc tế bậc trung học tại quốc đảo này.