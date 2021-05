20 năm Tiếp sức mùa thi góp phần thay đổi giáo dục

20 năm, một chặng đường Chương trình Tiếp sức mùa thi là chương trình xã hội nhằm hỗ trợ các thí sinh thi vào các trường ĐH, CĐ. Chương trình do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức lần đầu tiên từ năm 1996 với tên gọi Chương trình hỗ trợ thí sinh dự thi ĐH, CĐ. Đến năm 2001, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam , Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên cùng Tập đoàn Thiên Long nhân rộng mô hình và tổ chức chương trình với tên gọi chính thức là chương trình Tiếp sức mùa thi. Trước đây, sau kỳ khi tốt nghiệp THPT, hàng trăm nghìn thí sinh và người thân lại chuẩn bị đến các địa điểm thi tuyển sinh CĐ, ĐH được tổ chức ở các tỉnh, thành phố lớn. Các thí sinh và người nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn như đi lại, nơi ăn, chốn ở nơi môi trường mới cùng với sức ép về bài vở trước một kỳ thi lớn. Trước thực tế đó, chương trình ra đời với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh có một kỳ thi an toàn, đạt kết quả tốt nhất. Chương trình có nhiều hoạt động hỗ trợ đa dạng như đưa đón thí sinh, mô hình đội xe ôm giá rẻ, cung cấp chỗ trọ gần địa điểm thi cho phụ huynh và thí sinh, hỗ trợ thí sinh làm thủ tục thi, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông khu vực thi, đưa đón thí sinh, cấp học bổng, hướng dẫn thí sinh ôn tập... Qua 20 năm, hoạt động có nhiều đổi chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của xã hội, giáo dục. Với những ý nghĩa và giá trị tích cực, chương trình Tiếp sức mùa thi được rất nhiều thành phần trong xã hội hưởng ứng, ủng hộ và tham gia tích cực, trở thành một hoạt động xã hội có uy tín.