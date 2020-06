75 dự án đạt giải thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019 - 2020

Đoàn học sinh Hà Nội thắng lớn với 2 giải nhất, 1 giải nhì trong tổng số 4 dự án tham dự cuộc thi. Học sinh các trường THPT trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng giành tới 3 giải nhất, trong đó, cả 2 dự án Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên dự thi đều giành giải nhất.

Một số tỉnh miền núi, điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn nhưng cũng giành giải cao trong cuộc thi năm nay, như: Lào Cai có 2 dự án dự thi thì có 1 giải nhất, 1 giải nhì; Tuyên Quang cả 2 dự án đều giành giải nhì. Tỉnh đặc biệt khó khăn như Lai Châu cũng có cả 2 dự án đoạt giải (1 giải 3 và 1 giải tư),…

Các giải cao thể hiện sự quan tâm khá đa dạng trong nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội của học sinh. Nhiều dự án liên quan đến vấn đề môi trường, sức khoẻ cộng đồng; điều trị bệnh ung thư; những người khuyết tật cần thiết bị hỗ trợ như “Robot hỗ trợ người khuyết tật”,…

Những dự án về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí cũng đoạt giải cao (giải nhì) gắn với vấn đề thời sự , được cả xã hội quan tâm là an toàn giao thông cũng gây chú ý, như: “Thiết bị hạn chế tai nạn do nhầm chân phanh, ga trên ô tô dân dụng” của học sinh THPT Nguyễn Huệ (Hà Nội); “Hệ thống kiểm tra, báo hiệu, ngăn chặn nguy cơ làm mất an toàn giao thông do nồng độ cồn của tài xế và sự thiếu kiểm soát số lượng người trên xe ô tô” của học sinh Trường THPT Thái Hoà (Tuyên Quang),…