90% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên

Ngày 27.11, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 do UBND TP.HCM phê duyệt.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu giai đoạn 2019-2020 có ít nhất 32% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường. Ngoài ra, tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 40% trở lên và có ít nhất 98,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày.

Đến giai đoạn 2021-2025, phát triển mạng lưới trường lớp, bảo đảm đến năm 2025, huy động được ít nhất là 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 60% trở lên. Về tiêu chuẩn giáo viên, đến năm 2020, phấn đấu có ít nhất 70% giáo viên có trình độ từ CĐ sư phạm mầm non trở lên, 80% đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

Về cơ sở vật chất trường lớp, thành phố bảo đảm tỷ lệ 1 phòng học/lớp (nhóm), tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%. Ngoài ra, thành phố còn đặt ra một loạt chỉ tiêu khác như: Có ít nhất 15% trường đạt chuẩn quốc gia và đến năm 2020, có 99% trường hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 37% số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong văn bản do Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm ký có nêu rõ thành phố phấn đấu đến năm 2025, có 99,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế; đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định, 90% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm trở lên; 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%, có ít nhất 20% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 40% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, đề án cũng đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển; Huy động nguồn lực tài chính; Đổi mới công tác quản lý; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Đổi mới nội dung, chương trình; Nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ; Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; Đẩy mạnh xã hội hóa; Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non...