Bắt đầu chấm thi THPT: Những quy định nghiêm ngặt chưa từng có khi chấm bài

Để đảm bảo kết quả chấm khách quan, các địa phương chú trọng việc chấm kiểm tra cũng như thanh tra, giám sát toàn bộ quá trình chấm thi.

Theo ghi nhận, việc làm phách bài thi tự luận được các địa phương thực hiện 1 hoặc 2 vòng theo quy định của Bộ GD-ĐT . Các tỉnh đều cho biết bố trí lực lượng an ninh đảm bảo an toàn công tác chấm thi tự luận, bộ phận trực trông giữa phòng chứa bài thi, giám sát khu vực chấm thi, giữ an toàn cho toàn bộ ban chấm thi tự luận, phòng chấm bài trang bị hệ thống camera theo đúng quy chế đảm bảo quan sát toàn bộ hoạt động phòng chấm.