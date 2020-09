Bắt đầu đợt thi đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD-ĐT “cắm chốt” kiểm tra, hỗ trợ tại tâm dịch Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hôm qua có 98,45% TS đến làm thủ tục dự thi. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), người đang có mặt tại “tâm dịch” Đà Nẵng và Quảng Nam, Đắk Lắk làm nhiệm vụ kiểm tra trước và trong kỳ thi, chia sẻ với PV Thanh Niên: Các địa phương đã chuẩn bị tốt nhất để tổ chức kỳ thi này nghiêm túc như kỳ thi đợt 1, vừa an toàn, vừa phòng ngừa dịch bệnh cho TS và cán bộ làm thi. Các điểm thi đã phun khử khuẩn, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, xà phòng, nước sát khuẩn tại cổng trường và phòng thi... Theo ông Trinh, mọi quy trình của kỳ thi đều được thực hiện rất nghiêm ngặt từ vận chuyển đến lưu trữ đề thi, bài thi, việc bố trí các điểm thi để vừa an toàn, vừa thuận lợi cho việc di chuyển của TS. Việc kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ GD-ĐT vẫn đầy đủ. Các đoàn kiểm tra của Bộ vừa giám sát vừa để giúp các địa phương có hướng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đáng chú ý, theo ông Trinh, Học viện Quân y đã cử khoảng 50 cán bộ, trong đó có các chuyên gia chống lây nhiễm vào Quảng Nam để giám sát kỳ thi với vai trò thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT, vừa hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường liên quan tới dịch bệnh tại các điểm thi. Do một số hội đồng thi đợt 2 khu vực phía bắc có số lượng TS dự thi quá ít nên Bộ GD-ĐT đã tổ chức in sao đề thi giúp một số địa phương để tránh việc phải thành lập một ban in sao đề thi quá phức tạp. Tuệ Nguyễn