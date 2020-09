Thi tốt nghiệp THPT ở vùng 'tâm dịch'

Thí sinh của 6 tỉnh dự thi đợt 2 tại Đắk Lắk Ngày 1.9, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT của tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị của các điểm thi phục vụ kỳ thi đợt 2 trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. “Qua kiểm tra, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; công tác bảo đảm an ninh, an toàn và các yêu cầu về phòng dịch cho kỳ thi đều được các trường chuẩn bị chu đáo, đúng quy định”, ông Khoa thông tin. Theo ông Khoa, kỳ thi đợt 2 của tỉnh Đắk Lắk có 5.426 TS, được tổ chức ở 9 điểm thi với 232 phòng thi. Ngoài ra, có 26 TS diện F1, F2 từ 6 tỉnh, thành (gồm: Khánh Hòa 13, Gia Lai 5, Kon Tum 1, Đắk Nông 3, Phú Yên 1, Đà Nẵng 3 TS) dự thi tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du. Trước đó, ngày 31.8, UBND TP.Buôn Ma Thuột có công văn chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ thi. Theo đó, yêu cầu các cơ quan được phân công nhiệm vụ bảo đảm đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, TS tham gia kỳ thi; mỗi điểm thi bố trí ít nhất 2 cán bộ của Trung tâm y tế TP, 5 cán bộ y tế cấp xã để hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt, chăm sóc y tế, xử lý tình huống có yếu tố dịch tễ; tiến hành phun hóa chất khử khuẩn theo yêu cầu cho tất cả điểm thi. Trung Chuyên