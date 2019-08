Bị bỏng khi học kỹ năng: Đừng thờ ơ trước sự ngây thơ của trẻ mầm non!

Từ vụ việc 3 trẻ bị bỏng khi học kỹ năng, các đơn vị quản lý giáo dục cần rà soát lại chuyên môn của các trường mầm non, đặc biệt là mầm non tư thục.

Chúng ta cần một lần nữa nhìn lại sự an toàn cho trẻ. Giáo dục mầm non là cấp học những ngày đầu đời, như một mầm cây đang rất cần sự vun đắp nên rất cần được lưu tâm chú ý. Áp lực thành tích , những đổi mới trong giáo dục mầm non cũng chỉ nên vừa đủ. Chúng ta hoan nghênh việc giảng dạy sáng tạo trong giờ học nhưng xin đừng coi thường sự an toàn của trẻ, đừng dùng những hình thức ngoài tầm khả năng kiểm soát của mình mà gây nguy hại cho trẻ.