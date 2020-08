Bình Định: Không bắt buộc toàn thể học sinh phải tập trung dự khai giảng

Ngày 25.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho hoạt động khai giảng năm học 2020 - 2021.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có 624 cơ sở mầm non, phổ thông với 321.831 học sinh mầm non, phổ thông (giảm 9.365 học sinh so với năm học vừa qua). Số học sinh mầm non giảm phần lớn là trẻ từ 3 - 4 tuổi, do phụ huynh lo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo kế hoạch, các trường mầm non, tiểu học ở Bình Định tựu trường vào ngày 3.9, các trường THCS, THPT tựu trường ngày 1.9. Lễ khai giảng tổ chức vào ngày 5.9. Tất cả hoạt động diễn ra trong ngày tựu trường, ngày khai giảng phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ngành giáo dục chuẩn bị mọi thứ để học sinh đến trường được an toàn ẢNH: BẢO THOA

Đối với các trường phổ thông, tùy diện tích địa điểm tổ chức lễ khai giảng mà bố trí cho học sinh dự khai giảng cho phù hợp, không bắt buộc toàn thể học sinh phải tập trung tại 1 điểm để dự khai giảng. Nếu diện tích quá hẹp, chỉ cho học sinh đầu cấp dự khai giảng. Trong lễ khai giảng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu lớp với lớp khoảng 2 m, học sinh với học sinh khoảng 1 m.