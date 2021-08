Bộ GD-ĐT: Dạy trực tuyến với lớp 1 nếu đủ điều kiện

Trước đó, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học nói gì? Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), từng trả lời phóng viên Thanh Niên: “ Học sinh lớp 1 rất đặc thù khi chưa biết đọc, viết, giáo viên buộc phải tương tác trực tiếp, “cầm tay, nắn chữ” để dạy những chữ cái, chữ số đầu tiên cho các em. Việc dạy học trực tuyến không thể áp dụng máy móc khiến học sinh bị thiệt thòi. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải đặt an toàn của học sinh lên trên hết, nhưng song song với đó cần đảm bảo quyền lợi được học tập một cách có chất lượng cho các em. Quan trọng nhất là làm thế nào để học sinh lớp 1 được tương tác trực tiếp nhiều nhất với thầy cô giáo”. Do vậy, theo ông Tài, những địa phương đang an toàn về dịch có thể tổ chức cho các em tới trường làm quen nề nếp, học tập và tương tác trực tiếp với giáo viên trong điều kiện phòng chống dịch bệnh. Những địa phương không thể tập trung được hết học sinh tới trường thì có thể thực hiện “tập trung kiểu giãn cách”, ví dụ chia nhỏ quy mô lớp để đảm bảo giãn cách và ưu tiên phòng học cho học sinh lớp 1. Ông Tài còn cho biết, trường hợp bất khả kháng, các địa phương có thể căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch và thẩm định đã cho phép trong khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD-ĐT, để quyết định thời điểm cho học sinh lớp 1 đi học. Thời điểm này có thể muộn hơn mốc 5.9. “Trong trường hợp đã áp dụng linh hoạt các biện pháp, sử dụng hết 15 ngày theo thẩm quyền cho phép, mà địa bàn nào đó vẫn không thể cho học sinh kết thúc năm học, thì địa phương báo cáo Bộ GD-ĐT kế hoạch thực hiện của mình, để có hướng dẫn việc nới khung cho riêng lớp 1 cần ưu tiên học trực tiếp này”, ông Tài hướng dẫn.