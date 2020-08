Bộ GD-ĐT yêu cầu điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi học sinh

Công văn cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, toàn ngành giáo dục đã và đang nỗ lực để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 8-10.8 theo kế hoạch. Tuy nhiên, các thí sinh thuộc diện F1, F2 của cả nước và thí sinh ở các địa phương phải thực hiện cách ly xã hội không thể tham dự kỳ thi nêu trên và sẽ tham dự kỳ thi đợt sau vào thời điểm thích hợp.

Xịt khuẩn trường học tại TP.HCM, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trong dịch Covid-19

Bộ GD-ĐT đề nghị các các trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng chia sẻ, phối hợp để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đồng thời điều chỉnh và thực hiện công tác tuyển sinh phù hợp với kế hoạch thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, đảm bảo công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi của thí sinh trên cả nước.

Đồng thời, Bộ này cũng đề nghị các trường triển khai thực hiện một số nội dung:

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ kế hoạch tuyển sinh của trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển vào trường theo các phương thức này để thí sinh nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi trong các ngày 8-10.8 do Covid-19.

Trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, các trường xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi trong các ngày 8-10.8 do Covid-19 dựa vào các căn cứ sau: tỷ lệ nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh thuộc địa phương so với tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trên cả nước vào trường năm 2020; tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương so với số lượng thí sinh trúng tuyển trên cả nước vào trường năm 2019; tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương so với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của địa phương vào trường trong năm 2019.

Căn cứ vào hướng dẫn này, các trường điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ và đề án tuyển sinh cho phù hợp, báo cáo về Bộ GD-ĐT và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường theo quy định. Công tác tổ chức xét tuyển thực hiện theo quy định hiện hành, công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng (lấy kết quả từ cao xuống thấp); không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội; điểm trúng tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi đợt sau phải đảm bảo không thấp hơn điểm trúng tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi trong các ngày 8-10.8.

Các trường có tổ chức kiểm tra năng khiếu hoặc thi tuyển sinh riêng, căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 xem xét điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi và tuyển sinh cho phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.