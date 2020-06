Vì sao chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm tăng mạnh ?

Bộ GD-ĐT vừa hoàn tất việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường có đào tạo giáo viên (GV - ngành sư phạm - SP) dựa trên thông tin đăng ký của các trường. Theo quy định, chỉ tiêu tuyển sinh SP của các trường ĐH, CĐ sẽ do Bộ GD-ĐT giao dựa trên năng lực đào tạo của trường và nhu cầu GV của địa phương. So với năm ngoái, chỉ tiêu nhiều trường và nhiều ngành tăng khá nhiều.

Tại Trường ĐH SP TP.HCM, so với năm ngoái, chỉ tiêu năm nay tăng hơn 1.000 (năm nay 5.313 chỉ tiêu). Trong số này, nhiều ngành tăng mạnh như: giáo dục thể chất từ 60 lên 109, SP tin từ 80 lên 120… Nhiều ngành tăng gấp 2 - 3 lần so với năm ngoái như: giáo dục đặc biệt từ 45 lên 113, giáo dục chính trị từ 50 lên 118, SP toán từ 120 lên 201, SP hóa học từ 50 lên 145, SP sinh từ 50 lên 123, SP lịch sử 50 lên 108, SP tiếng Trung từ 30 lên 136… Đáng chú ý, có ngành tăng trên 5 lần so với năm trước đó như SP tiếng Pháp từ 30 lên 172.