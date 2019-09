Bộ Quốc phòng rà soát học viên dùng văn bằng 2 Trường đại học Đông Đô

Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng), vừa ký công văn gửi các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng yêu cầu rà soát học viên đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh sử dụng bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (VB2) do Trường đại học Đông Đô và Trường đại học Thành Đô cấp.

Văn bản đề ngày 10.9 cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc rà soát những học viên, nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (VB2) do Trường đại học Đông Đô và Trường đại học Thành Đô cấp, Cục Nhà trường đề nghị các cở sở đào tạo sau đại học rà soát học viên đang đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (VB2) do Trường đại học Đông Đô và Trường đại học Thành Đô cấp, báo cáo danh sách về Cục Nhà trường.

Bên cạnh đó, văn bản do trung tướng Phúc ký cũng cho hay, hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đang thanh tra công tác đào tạo và cấp bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (VB2) của Trường đại học Đông Đô và Trường đại học Thành Đô. Vì vậy, những nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp học viện, viện có sử dụng bằng cử nhân đại học Ngôn ngữ Anh (VB2) của Trường đại học Đông Đô và Trường đại học Thành Đô cấp tạm thời dừng lại chờ kết luận của thanh tra.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô, và 3 đồng phạm về tội giả mạo trong công tác . Các bị can bị khởi tố để điều tra về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh khi chưa được phép.