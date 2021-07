Cà Mau: Thí sinh cách ly y tế tại nhà được tham gia thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Cà Mau có trên 10.900 thí sinh đăng ký dự thi.Trong đó, có hơn 10.800 thí sinh THPT, 72 thí sinh giáo dục thường xuyên, cùng 347 thí sinh tự do (308 thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT và 39 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT).