Các tỉnh vùng dịch lên phương án thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp, cho hay kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 toàn tỉnh có 4.622 thí sinh (TS) dự thi. Trong chiều nay (21.7), Sở trình kế hoạch và phương án tổ chức kỳ thi cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Dự kiến tỉnh tổ chức 10 điểm thi.

Tại An Giang, đợt 2 của kỳ thi tỉnh có 2.632 TS. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho biết Sở đang phối hợp với Sở Y tế rà soát lại phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 để trình UBND tỉnh An Giang xem xét quyết định.