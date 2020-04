Chỉ tiêu đại học vào trường công an tăng 2,3 lần so với năm ngoái

Năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính vào các trường công an nhân dân được phân bổ như sau: Học viện An ninh nhân dân: 573 chỉ tiêu nam (trong đó 508 chỉ tiêu cho nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, 50 chỉ tiêu ngành an toàn thông tin và 15 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu Bộ Công an) và 57 chỉ tiêu nữ. : 573 chỉ tiêu nam (trong đó 508 chỉ tiêu cho nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, 50 chỉ tiêu ngành an toàn thông tin và 15 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu Bộ Công an) và 57 chỉ tiêu nữ. Học viện Cảnh sát nhân dân: 1.180 chỉ tiêu nam (trong đó 1.165 chỉ tiêu cho nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát và 15 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu Bộ Công an), 130 chỉ tiêu nữ. Học viện Chính trị Công an nhân dân: 42 chỉ tiêu nam (phía bắc 21 chỉ tiêu, phía nam 21 chỉ tiêu), 8 chỉ tiêu nữ (4 chỉ tiêu phía bắc, 4 chỉ tiêu phía nam). Trường đại học An ninh nhân dân: 248 chỉ tiêu nam (trong đó, 238 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ an ninh; 10 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu Bộ Công an) và 27 chỉ tiêu nữ. Trường đại học Cảnh sát nhân dân: 509 chỉ tiêu nam (trong đó, 499 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát; 10 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu Bộ Công an) và 56 chỉ tiêu nữ. Trường đại học Phòng cháy chữa cháy: 90 chỉ tiêu nam (trong đó, 45 chỉ tiêu phía bắc, 45 chỉ tiêu phía nam) và 10 chỉ tiêu nữ (5 chỉ tiêu phía bắc và 5 chỉ tiêu phía nam) Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần công an nhân dân: 46 chỉ tiêu nam (trong đó, 23 chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công an nhân dân phía bắc và 23 chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công an nhân dân phía nam) và 4 chỉ tiêu nữ (trong đó 2 chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công an nhân dân phía nam).