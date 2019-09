Chín du học sinh Trung Quốc bị trục xuất tại phi trường Mỹ trước năm học

Tờ The Los Angeles Times hôm 5.6 đưa tin các du học sinh hôm 22.8 đã bị chặn lại phi trường trước khi năm học mới khai giảng. Lúc đó nhóm sinh viên đang trên đường đến khu đại học ở thành phố Phoenix của bang Arizona.

Trong tuyên bố chính thức, một phát ngôn viên của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) cho hay có hơn 60 lý do khiến một người nước ngoài có thể bị trục xuất tại sân bay vào thời điểm nhập cảnh, bao gồm các vấn đề sức khỏe , tội phạm, lý do an ninh và vi phạm quy định di trú.