Chọn đúng người tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT

Thăm các lớp học, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lắng nghe tâm sự của học sinh và chia sẻ về những vấn đề các em còn băn khoăn, lo lắng về kỳ thi, đặc biệt là quá trình ôn tập cũng như phương hướng ra đề thi năm nay. Một số học sinh chia sẻ, nếu đề thi như đề tham khảo và theo chương trình tinh giản của Bộ thì khá yên tâm bước vào kỳ thi.Thứ trưởng Độ động viên học sinh tập trung ôn tập tốt nhưng không để tâm lý quá căng thẳng, bởi ngành giáo dục sẽ tạo thuận lợi nhất cho TS về điều kiện dự thi. Do thay đổi mục tiêu và để phù hợp với điều kiện học tập vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 giảm độ khó so với đề thi THPT quốc gia những năm trước và chắc chắn sẽ không khó hơn so với đề tham khảo Bộ đã công bố. Tuy nhiên, ông Độ lưu ý, đề vẫn có độ phân hóa phù hợp để đảm bảo phân loại được học sinh.