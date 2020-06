Chọn ngày nào ý nghĩa, thiết thực làm Ngày kỹ năng lao động Việt Nam?

Hôm nay, 17.6, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia về việc đề xuất Chính phủ Ngày kỹ năng lao động Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), cho biết trong Chỉ thị 24/CT-TTg Chính phủ vừa ban hành ngày 28.5, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ LĐ-TB-XH đề xuất Ngày kỹ năng lao động Việt Nam. Đây là việc làm nhằm tôn vinh chất lượng hiệu quả của lực lượng lao động và giá trị đích thực mà lực lượng lao động mang lại.

Theo ông Trường, trong truyền thống dân tộc, trong quan điểm của các lãnh tụ Đảng từ những ngày đầu tìm đường cứu nước đến nay, trong chỉ đạo của Nhà nước, kỹ năng lao động luôn được đề cao, coi trọng.

Ví dụ tiêu biểu là từ năm 1919, trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Versailles có điều 6: “Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ”.

Cách nhìn nhận này phù hợp với xu hướng đánh giá kỹ năng lao động của thế giới , nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết, chọn ngày 15.7 là Ngày kỹ năng thanh niên thế giới. Kể từ đó đến nay, một số nước phát triển đã tổ chức ngày hoặc tuần lễ kỹ năng quốc gia (ví dụ như Úc, Anh).

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cũng chia sẻ lực lượng lao động Việt Nam hiện nay là 55,46 triệu người, chiếm gần 58% dân số. Đây là lực lượng nòng cốt, là tài sản quý giá nhất của quốc gia trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, giúp cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh , đóng góp quyết định cho việc làm tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Lực lượng này xứng đáng có một ngày kỷ niệm của riêng mình, là ngày tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn, lan tỏa trong xã hội những giá trị do đội ngũ những người lao động giỏi kỹ năng nghề mang lại.

Hiện nay, một số ngành nghề đã có ngày kỷ niệm, ngày vinh danh như Ngày thầy thuốc Việt Nam , Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Ngày doanh nhân Việt Nam, Ngày nhà giáo Việt Nam… nhưng chưa có ngày để vinh danh người lao động Việt Nam nói chung mà trong đó giá trị cốt lõi tao nên sức mạnh nền tảng cho lực lượng lao động (chính là kỹ năng) được đề cao.