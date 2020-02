Cách đeo khẩu trang an toàn tránh Covid -19: Đi học lại, phụ huynh chỉ con đúng cách

Mỗi ngày đi học chuẩn bị ít nhất 2 khẩu trang

Theo bác sĩ Trần Văn Ngọc, nguyên Trưởng khoa Nội phổi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, thì không có gì là an toàn tuyệt đối. Nhưng để an tâm cho con em đến trường trong thời điểm này, trước khi đề cập đến câu chuyện dạy con đeo khẩu trang như thế nào để an toàn, rửa tay sao cho đúng cách thì việc quan trọng trên hết là cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh.

Thạc sĩ – Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) từng hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế đúng chuẩn để khẩu trang phát huy đúng hiệu quả. Cắt từ clip

“Phụ huynh phải đảm bảo là con em mình không có triệu chứng gì và không có tiếp xúc với nguồn lây, phụ huynh cần tự giác và minh bạch vì điều này vô cùng quan trọng, để đảm bảo sức khỏe cho con em mình và cả cộng đồng, đừng cố giấu hay cố tình trốn tránh. Còn ban giám hiệu, thầy cô giáo phải điều tra thật kỹ để không “lọt lướt” những trường hợp trốn tránh, đảm bảo được sự an toàn cho trường học của mình”, bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Bộ Y tế từng khuyến cáo không nên đến nơi đông người và tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi và hoang dã HOA NỮ

Bác sĩ Ngọc cho rằng các trường quốc tế thì càng nên đặc biệt lưu ý, cần phải có phiếu thăm dò cho cả học sinh và nhân viên để thăm dò các thông tin như có đi đến hoặc tiếp xúc với những người từ vùng dịch, có người thân từ vùng dịch đi về hay không…Đây là điều mà nhà trường bắt buộc phải làm để xác định được các vấn đề dịch tể học của học sinh ngay từ đầu.

Riêng đối với cha mẹ, để chuẩn bị an toàn cho con đến trường, bác sĩ Ngọc khuyên nên dạy cho con cách rửa tay, đeo khẩu trang an toàn. Nhưng không cần nhất thiết phải chuẩn bị khẩu trang y tế trong những trường hợp không cần thiết, vì có thể thay thế bằng khẩu trang vải.

Theo bác sĩ Ngọc chỉ có 3 trường hợp nhất định phải dùng khẩu trang y tế là khi bản thân có các triệu chứng về hô hấp, khi đi đến các cơ sở y tế và khi chăm sóc người bệnh. Còn lại có thể thay thế bằng khẩu trang vải.

Nếu trong lớp học không có học sinh nào có triệu chứng về hô hấp như ho, đau họng, sốt…và không có yếu tố về dịch tể học thì không nhất thiết phải đeo khẩu trang ở trong lớp.

Khi dạy con đeo khẩu trang như thế nào để an toàn thì nên lưu ý cho con những vấn đề như không được sờ tay lên khẩu trang, khi tháo ra phải tháo bằng 2 đầu dây đeo của khẩu trang, phải đeo khẩu trang che kín phần mũi và miệng. Đặc biệt, khi đi học phụ huynh nên chuẩn bị cho con khoảng 2 khẩu trang một ngày, và chuẩn bị cả bao ni lông để sau khi tháo khẩu trang ra như những lúc ăn trưa thì bỏ khẩu trang vào bao ni lông và cột kín lại. Tránh trường hợp con tháo ra rồi bỏ vào túi quần, túi áo hay cầm nắm và sử dụng lại.

Để con đến lớp an toàn

Để chuẩn bị cho con trở lại trường học, chị Chu Thị Phương Mai (Dĩ An, Bình Dương) kể từ ngày dịch bệnh đến giờ, bất cứ lúc nào có cơ hội chị đều dạy con cách đeo khẩu trang thế nào để an toàn, rửa tay thế nào cho đúng cách và cũng dặn con rất nhiều điều nếu sắp tới con đi học lại. Chị Mai còn kể: “Khi dạy cho con rồi thì con rất thích tìm hiểu về những điều này, các cháu hàng xóm cũng vậy. Nên khi tụi nhỏ chơi với nhau lại cùng tranh luận, dạy nhau về điều này. Đứa này chỉ đứa kia cách rửa tay, xong đứa này bảo bạn làm sai rồi như thế này mới đúng…Rồi bạn kia lại nói mẹ bạn chỉ thế này, thế là cùng nhau tranh cãi. Mà mình thấy như thế các bé lại nhớ lâu hơn”.

Chị Mai chỉ băn khoăn là con nhỏ nên rất hiếu động, để có thể đeo khẩu trang đúng cách và đeo nguyên buổi học thì rất khó.

Cũng cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Mộng Thu, làm việc tại công ty thương mại sản xuất Hoàng Thu Yến, cũng cho rằng đã chuẩn bị cho con nước rửa tay để luôn mang theo bên mình và dạy con cách đeo khẩu trang đúng cách. Nhưng chỉ sợ các bé còn nhỏ, việc đeo khẩu trang cả ngày cũng sẽ rất khó khăn.

“Khi con đi học lại ngoài việc trang bị đầy đủ cho con, mình cũng dặn con nhiều điều như nếu thấy có bạn ho thì nên tránh tiếp xúc, rồi hạn chế đứng gần các bạn để tụ tập nói chuyện…Mình cũng chỉ dặn những điều cơ bản nhất để con giữ an toàn chứ không dám nói quá nhiều sợ bé sẽ tâm lý lo sợ”, chị Thu giãi bày.

Theo bác sĩ Ngọc, trong trường hợp không cần thiết cũng có thể dùng khẩu trang vải thay vì khẩu trang y tế HOA NỮ

Đưa ra những lời khuyên cho phụ huynh để có thể chuẩn bị an toàn cho con trở lại trường, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Dũng, Giám đốc Hệ thống Cambridge Khai Minh, cho rằng đầu tiên cha mẹ chỉ nên cho con học một buổi hoặc là đưa con về nhà ăn trưa, vì giai đoạn này vấn đề dinh dưỡng và hệ tiêu hóa của con rất quan trọng để trang bị kháng thể tốt nhất cho con. Bên cạnh đó cũng là để giới hạn tối đa bữa ăn tập thể trong thời điểm này.

Tiếp đến ông Dũng khuyên nên dạy cho con trong cách tiếp xúc giao tiếp, tập cho trẻ khi nói chuyện với bạn, thầy cô tránh tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt mà nên nghiêng một góc ít nhất 30 - 45 độ, mặc dù theo văn hóa người Việt thì điều này rất tế nhị, nhưng trong giai đoạn hiện nay thì phải chấp nhận.

Trong trường hợp không mua được những loại nước rửa tay loại nhỏ thì nên chiết ra và trang bị cho bé mang theo đến trường, kèm với khăn để sau khi rửa tay bé lau và bỏ vào cặp mang về. Cũng nên ước lường lượng nước con uống trong một buổi học và chuẩn bị sẵn để con mang đi, để tránh việc sử dụng chung đồ ở những nơi đông người như trường học. Và cũng nên hạn chế tối đa những hoạt động mang tính tương tác trên trường như chơi thể thao…Thầy cô cũng cần phải thay đổi cách dạy, như trước đây là chú trọng việc học nhóm nhưng trong giai đoạn này thì phương pháp đó là không phù hợp.

“Về vấn đề khẩu trang nếu tập cho bé đeo từ nhỏ thì đến giờ việc phải đeo khẩu trang thường xuyên không còn là vấn đề. Nhưng nếu bé chưa có được thói quen đó, thì cha mẹ ở nhà phải hướng dẫn, rồi lên trường thầy cô nên có những phong trào phát động như mang khẩu trang tích cực để lớp vững mạnh…và sẽ có những phần thưởng để khen thưởng. Như thế sẽ tạo nên tinh thần tập thể và các bé sẽ tự giác tham gia”, ông Dũng chỉ ra và cũng lưu ý thêm là ngoài việc phát động phong trào đeo khẩu trang thì thầy cô cũng nên thường xuyên chú ý đến việc nhắc nhở và dạy học sinh đeo khẩu trang như thế nào để an toàn và đúng cách.