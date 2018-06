Chức danh giáo sư, phó giáo sư: Viết sách không còn là tiêu chuẩn bắt buộc

Ý kiến Nhiều điểm tiến bộ Điểm tiến bộ nhất của dự thảo là yêu cầu công khai hóa hồ sơ ứng viên tham gia xét GS, PGS. Quy định này sẽ giúp xóa bỏ tình trạng mù mờ về năng lực của ứng viên, qua đó tạo cơ sở để cộng đồng khoa học và dư luận xã hội thực hiện quyền giám sát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS của hội đồng các cấp. Hoặc quy định nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh GS, PGS là 5 năm, cũng là một yếu tố tạo động lực để tăng chất lượng đội ngũ GS, PGS. Với quy định này, kết thúc nhiệm kỳ, người đứng đầu cơ sở GD ĐH tổ chức rà soát, đánh giá theo các quy định về cơ cấu vị trí, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh GS, PGS để quyết định việc bổ nhiệm lại. Vì thế sẽ ngăn chặn được tình trạng “làm GS xong” là... xong, như vẫn đang xảy ra với nhiều nhà khoa học. PGS Nguyễn Đức Chính, (Viện Cơ học, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN) Tích cực với các nhà khoa học trẻ có năng lực Nếu so với kỳ vọng thể hiện trong góp ý của Viện thì không đạt, nhưng việc cho phép thay đổi các tiêu chuẩn không giống ai của VN bằng công trình quốc tế là rất tích cực đối với số nhà khoa học trẻ có năng lực và thành tích công bố. GS Lê Tuấn Hoa (Nguyên Viện trưởng Viện Toán học) Còn mang tính cào bằng Quy định của dự thảo còn có tính chất cào bằng. Chẳng hạn sự kiện mới đây, lần đầu tiên một nhà khoa học VN, TS Vương Thị Ngọc Lan có công trình được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine. Đấy là một tạp chí y khoa hàng đầu thế giới, mà những ĐH danh tiếng nhất thế giới có người được đăng trên tạp chí đó cũng chắc chắn lấy làm hãnh diện. Nhưng nếu theo chuẩn này, công trình đăng ở tạp chí New England Journal of Medicine cũng chỉ được 2 điểm, chia cho 10 người trong nhóm tác giả, TS Lan cũng chỉ được 0,2 điểm, không bằng cái người viết một mình một bài đăng ở tạp chí trong nước 1 điểm. Quy định này bất công ở chỗ ngay cả trong ISI, Scopus cũng rất rộng, có những tạp chí được đăng là cực kỳ khó, có những nơi chỉ cần cố gắng một chút là đăng được. Vậy mà ban soạn thảo đánh đồng 2 điểm hết. Nên chăng, riêng tạp chí quốc tế cần tăng số điểm và chia cụ thể theo số bậc. Được đăng ở tạp chí Q1, có cho đến 10 điểm cũng xứng đáng, trong khi đó nếu đăng ở Q4 chỉ cần 2 - 3 điểm thôi. Tiến sĩ Trần Quang Tuyến (Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) Quý Hiên