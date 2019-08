Chuyện lạ ở Long An: Tổ chức thi hết học phần tại… nhà trưởng phòng giáo dục

Ngày 15.8, ông Huỳnh Văn Hiệp, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Long An , cho biết qua xác định địa điểm đang tổ chức thi hết học phần của lớp đại học kiên kết là nhà riêng của ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa, Thanh tra Sở đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm tra, sau đó lập biên bản vi phạm.

“Căn cứ theo Thông tư của Bộ GD-ĐT thì việc đặt lớp liên kết đào tạo trình độ đại học tại nhà riêng là sai. Thanh tra Sở đã yêu cầu chấm dứt việc này, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và đang xem xét để tiến hành xử phạt”, ông Hiệp nói.

Cùng ngày, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND H.Đức Hòa, cũng xác nhận việc một lớp liên kết đại học tổ chức thi tại nhà trưởng phòng GD-ĐT huyện là có. Công an tỉnh đang xác minh để xử lý.

Trước đó, ngày 10.8, Thanh tra Sở GD-ĐT Long An phối hợp PA03 tiến hành kiểm tra đột xuất điểm thi hết học phần theo chương trình liên kết đại học tại căn nhà số 144, ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, H.Đức Hòa. Thời điểm kiểm tra có khoảng 30 người đang tham gia thi, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non. Theo lịch, lớp thi môn triết vào buổi sáng và chiều thi Anh văn.

Tiến hành làm việc với học viên cùng những người đang tổ chức thi tại đây, ông Nguyễn Văn Quan trình ra một số giấy tờ liên quan lớp liên kết, trong đó có giấy chức danh là giám đốc trung tâm đào tạo của một trường cao đẳng tại TP.HCM. Cá nhân ông Quan đứng ra trực tiếp tổ chức thi và coi thi.

Còn bà Phan Thị Liên, đang là giáo viên Trường tiểu học Châu Văn Liêm (TT.Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa) nhưng lại có giấy tờ được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng tuyển sinh của một trường cao đẳng đóng tại TP.HCM, nơi thực hiện liên kết đào tạo . Ngoài ra, buổi thi còn có một giáo viên khác được thuê đến coi thi.

Tất cả những cá nhân trên thừa nhận căn nhà diễn ra buổi thi là của Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Hòa, được thuê làm nơi mở lớp.