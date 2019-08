Bộ GD-ĐT lưu ý không đọc báo cáo trong lễ khai giảng ở trường mầm non

Đáng lưu ý, sau cái chết thương tâm của một học sinh ở trường Gateway (Hà Nội) do bị bỏ quên trên xe đưa đón, văn bản của Bộ GD-ĐT năm nay kèm theo nhắc nhở: "Chỉ đạo cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh ".