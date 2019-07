Có sự chuyển dịch lớn về nguyện vọng xét tuyển

Thí sinh ở Hà Nội đổi nguyện vọng chọn ngành điểm cao hơn Ông Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết nhiều HS đổi NV theo hướng chọn trường hoặc ngành có điểm chuẩn cao hơn. Tại Trường THPT Việt Đức, Hiệu trưởng Nguyễn Bội Quỳnh thông tin: đến hết ngày 29.7, có 380/588 HS đổi NV. Hầu hết các em đổi lên trường có điểm chuẩn cao hơn so với ban đầu do năm nay điểm thi của trường tốt lên, riêng môn toán có gần 98% HS điểm trên trung bình. Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết hết ngày 29.7, có 372/504 HS của trường đổi NV. Con số này tăng hơn với năm trước, có thể do nhiều em có điểm thi tốt hơn dự kiến. Tuệ Nguyễn