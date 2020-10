Con học lớp 1 gần một tháng vẫn không thuộc được số đếm, phải làm sao?

Lên hội phụ huynh "cầu cứu" vì con học trước quên sau

“Em căng thẳng, áp lực quá các mẹ ơi, vừa viết mấy dòng này vừa khóc luôn á. Bé nhà em lớp 1 rồi, đọc bảng chữ cái em dạy 5 ngày rồi mà vẫn khồn phân biệt nỗi giữa “e” với “ê”. Vừa đọc xong tí hỏi lại quên. Hôm nào mẹ cũng phải kèm học 2-3 giờ liền nhưng sau đó lại quên như chưa học bao giờ. Các mẹ có phương pháp nào không?”, chị Thu Hương (Q.Bình Tân, TP.HCM) viết cầu cứu lên một nhóm phụ huynh ở TP.HCM.

Chia sẻ về việc học của con, chị Thu Hương cho biết buổi tối, cứ 19 giờ 45 chị gác mọi công việc để vào bàn ngồi học cùng con, đây là “công việc” hằng đêm của chị gần một tháng nay. Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt con chị vẫn mãi mê văn vê chú voi đồ chơi trên tay thì chị nghiêm nét mặt để con chịu ngồi vào bàn học. Hôm nay, chị dạy con phần biệt chữ ‘e’ và ‘ê’.

Chị Thu Hương lật bài đọc ra, yêu cầu con đọc và phân biệt hai chữ này, thằng bé cứ thế đọc “e” trong chữ “bé”, “ê” trong chữ “bê”… Cứ đọc đi đọc lại, đến khi mẹ hỏi Kiệt lại ú ớ, lộn hết chữ này sang chữ kia. Mẹ cậu lại giảng lại và bắt con đọc lại từ đầu…

“Áp lực lắm em ạ, chị không cho con học chữ trước nên khi bé vào lớp 1 mới bắt đầu học chữ, nhiều bạn trong lớp Kiệt cũng vậy nhưng thấy các bạn con học nhanh hơn, còn con mình thì cứ mãi chơi, chẳng nhớ được gì. Khi chia sẻ lên nhóm phụ huynh lớp 1, nhiều người chỉ cách dạy con rất hay nên mình cũng áp dụng theo, thấy hiệu quả hơn”, chị Hương nói.

Tương tự, chị Nguyễn Lan có con học tại Trường tiểu học Quang Trung (Q.12, TP.HCM) cũng cho biết “dạy con khản cả cổ” mà bé vẫn cứ nhầm lẫn, quên trước quên sau.

“Mỗi việc dạy con phân biệt giữa chữ “l” (in thường) và chữ “L” (in hoa); chữ “l” và chữ “i”… thôi đã khó rồi. Mình đã dạy tới dạy lui cả chục lần rồi bé vẫn bị nhầm lẫn. Còn số đếm thì khỏi phải nói, đếm từ 1-10, hồi xưa học mầm non đọc vanh vách, giờ kêu vừa đọc vừa viết thì chịu. Con học mà mẹ còn căng thẳng hơn mẹ đi học nữa”, chị Lan hài hước nói.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh khác cũng cho biết không khỏi đau đầu trong việc dạy học sinh lớp 1 học. Có em thì học mãi không phân biệt được dấu sắc, dấu huyền; em thì bị nhầm giữa dấu “?” và "˜”; còn có em thì thường xuyên viết ngược số 2, 6, 5 bị cô giáo nhắc nhở…

Nhiều cha, mẹ lên hội phụ huynh có con lớp 1 để chia sẻ khó khăn khi dạy con học ở nhà Ảnh chụp màn hình

Đủ 'chiêu' dạy con học

Thấy nhiều phụ huynh căng thẳng khi dạy học cho con, cũng trong nhóm này, nhiều người đã chia sẻ cách dạy con hiệu quả để mọi người cùng tham khảo.

“Bé nhà mình thích nhẹ nhàng nên khi con viết chữ xấu, mình nói 'con ơi chữ này gầy quá suy dinh dưỡng rồi, hay chữ kia bị béo phì, chữ đó bị bão thổi nghiêng rồi kìa…', vậy là con vui vẻ viết lại. Mỏi tay thì mình hay nói bé co bóp bàn tay, nghỉ ngơi một chút mới tập viết lại”, chị Huỳnh Lan Hương chia sẻ trong nhóm.

Cũng theo chị Hương, học sinh lớp 1 cần một thời gian để thích nghi với việc học vì các con vừa chuyển từ môi trường mẫu giáo qua, rất khó tập trung cũng như đi vào quy cũ, nền nếp. “Nếu mình gây áp lực lên con dễ khiến các bé cảm thấy chán nản, trong khi trên lớp con cũng được giáo viên dạy rồi, về nhà mình chỉ việc giúp con ôn lại hoặc tìm một hình thức học nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi vì con có cả năm lớp 1 chỉ để học chữ mà, không cần phải gấp”, chị Hương chia sẻ thêm.

Trong khi đó, chị Hoài Như lại bật mí cách dạy học vừa nhẹ nhàng, vừa hiệu quả là chị kết hợp dạy giữa sách giáo khoa và các chương trình dạy chữ trên mạng. Trước khi cho con học, chị mày mò tìm kiếm những video dạy chữ qua hình thức phim hoạt hình hoặc các bài hát, bé vừa xem vừa học theo rất nhanh và có hứng thú.

“Thật ra không phải chữ nào cũng tìm ra video dạy thích hợp, nhưng khi thấy con bắt đầu cảm thấy căng thẳng hoặc không muốn học nữa thì mình sẽ cho con nghỉ 10-15 phút để chơi trò chơi, hai mẹ con đố vui các mặt chữ… thì con sẽ thoải mái hơn mà mình cũng không phải nổi nóng với con”, nữ phụ huynh này chia sẻ.

Ngoài ra, theo chị Hoài Như việc động viên, khen con cũng rất cần thiết, điều này giúp trẻ cảm thấy bản thân tiến bộ từng ngày khi việc học của mình được ghi nhận, trẻ vì thế sẽ hứng thú hơn.

Bé vào lớp 1 chứ không phải học đại học, các con cần thời gian để thích nghi và phụ huynh cũng thế, nên bình tĩnh lại, đừng gây áp lực lên các con như vậy. Mọi người áp lực là vì mong muốn con phải học theo kịp yêu cầu của mình chứ không phải theo chương trình học của con”, nữ phụ huynh này nói.

Có gần 10 năm làm giáo viên tiểu học, cô Bùi Thị Tuyết Trinh, dạy lớp 1 tại Trường tiểu học ICS (Q.2, TP.HCM), cho rằng phụ huynh cần phải bình tĩnh, không nên quá nôn nóng trong việc dạy con vì dễ gây tác dụng ngược.

Theo cô Trinh, dù với bất kỳ chương trình học nào trẻ cũng mất ít nhất 1 học kỳ để thích nghi, chuyển đổi từ việc "chơi" ở bậc mầm non lên việc "học" ở bậc tiểu học. Do vậy, việc cha mẹ kèm cặp, giúp con học thêm tại nhà là cần thiết nhưng không nên gây áp lực, bắt con phải viết được đúng dòng, đúng chữ hay làm các phép toán liên tục 2-3 tiếng đồng hồ, việc này khiến trẻ mất tập trung, dễ chán nản với việc học.

"Giáo viên cũng không nên giao bài tập về nhà quá nhiều cho trẻ, thay vào đó nên linh động trong việc tạo hứng thú cho các em học bài ngay trên lớp và cũng nên cho các em thời gian để làm quen, vì chương trình năm nay giáo viên được chủ động rất nhiều", cô Trinh chia sẻ.

Về việc dạy học cho con ở nhà, theo nữ giáo viên này mỗi tối cha mẹ chỉ nên kèm con học từ 30-45 phút, không nên để con ngồi quá lâu.

"Ví dụ, khi dạy con viết chữ, phụ huynh nên dạy con về kỹ thuật viết sao cho đúng như đặt nét chữ ở đâu, kéo lên bao nhiêu hàng thay vì bắt con viết đi viết lại 2-3 trang giấy liên tục, vì điều này không có ý nghĩa gì hết. Còn luyện đọc, thì ngày nào cũng khuyến khích con đọc thì dần dần con sẽ quen. Các môn khác cũng tương tự, phụ huynh chỉ cần bình tĩnh, không nên nôn nóng vì cuối học kỳ của chương trình lớp 1 các con sẽ biết được các mặt chữ, đọc và làm các tính toán cơ bản", cô Trinh nói thêm.