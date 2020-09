Nhiều học sinh lớp 1 vẫn chưa có sách giáo khoa

“Trường đăng ký dạy theo bộ sách Cánh Diều (của NXB ĐH Sư phạm), khi làm hồ sơ nhập học cho con, chúng tôi được giáo viên dặn “đừng mua sách ở ngoài” do vậy hầu hết phụ huynh đều đăng ký nhờ trường mua hộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy sách đâu và không biết phải chờ đến khi nào”, chị H.H chia sẻ.

Có con học ở trường này, chị N.N.N cho biết tình trạng tương tự, lớp con chị hiện vẫn chưa có sách nên phụ huynh không biết được con đang học gì và hướng dẫn, hỗ trợ con thế nào.

Lý giải tình trạng thiếu sách giáo khoa ở 8 lớp 1, bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Thọ, cho biết do số lượng HS vào lớp 1 phát sinh quá đông so với kế hoạch tuyển sinh ban đầu nên trường không có sự chuẩn bị sách từ trước. “HS lớp 1 của trường năm nay tuyển sinh vượt tới 360 em so với kế hoạch được giao của UBND Q.12. Số em này được bổ sung sát ngày tựu trường nên sau đó trường mới cho đăng ký sách thêm dẫn đến việc không đủ sách để học”, bà Hoa chia sẻ.