Đà Nẵng: Đón gần 8.000 học sinh, giáo viên trở về thành phố trước ngày 1.10

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết để chủ động các điều kiện đảm bảo việc tổ chức dạy học trực tiếp vào thời gian thích hợp trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Sở lên phương án phối hợp đưa học sinh, giáo viên đang ở ngoài thành phố trở về.

Theo khảo sát của ngành giáo dục TP.Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại địa phương có khoảng 8.000 giáo viên, học sinh đang ở 55 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cụ thể, chương trình hỗ trợ đón học sinh và giáo viên phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 1.10, để đảm bảo chương trình và điều kiện học trực tiếp. Theo quy định phòng chống dịch, chỉ những trường hợp người đang ở “vùng xanh”, “vùng cam/vàng” mới được trở về thành phố.

Danh sách người trở về được chia theo các tỉnh, thành phố cụ thể và bố trí thời gian cho phép trở về hợp lý (từ ngày 25 đến 30.9) đảm bảo không gây ùn tắc. Người trở về phải được quản lý cách ly và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 theo quy định.

Để đảm bảo phương án phòng chống dịch, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cũng phối hợp với các lực lượng y tế, công an tổ chức phương án phân luồng và kiểm soát dịch phù hợp với các trường hợp trở về, được qua các chốt kiểm soát vào thành phố và di chuyển về nơi cư trú.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, hiện địa phương có có 28/56 phường, xã được công nhận là vùng xanh.

Trong đó, H.Hòa Vang có 9 xã (Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh); Q.Sơn Trà có 6 phường (An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang); Q.Ngũ Hành Sơn có 4 phường (Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ): Q.Hải Châu có 5 phường (Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên): Q.Thanh Khê có 3 phường (Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián); Q.Cẩm Lệ chỉ có phường Khuê Trung.