Đà Nẵng: Học sinh THCS và THPT đi học trở lại từ 14.9

Theo đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện thông báo đến học sinh (HS), học viên (HV) về lịch học sau kỳ nghỉ dài kiểm soát dịch Covid-19

Cụ thể, HS, HV từ lớp 6 đến lớp 12 các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố đi học từ ngày 14.9. Trẻ mầm non, HS các trường tiểu học, HS cấp tiểu học các trường phổ thông nhiều cấp học; HV các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, dạy thêm - học thêm… đi học từ ngày 21.9. Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản và phải từ ngày 14.9 trở đi.

Đeo khẩu trang, sát khuẩn khi đến trường

Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu người dạy và người học không đến trường khi đang trong thời gian cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng . Phải đo thân nhiệt trước khi đến trường; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Đà Nẵng yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường. Các trường có phương tiện đưa đón người học thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với phương tiện vận tải theo chỉ đạo của Sở GTVT.

Đối với phụ huynh, khuyến cáo không có nhiệm vụ không vào trong trường (có thông báo nội dung này trước cổng trường). Nhà trường bố trí người đón, giao nhận trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại cổng trường. Căn cứ điều kiện thực tế, các trường tổ chức thực hiện việc đo thân nhiệt cho người dạy và người học một cách linh hoạt, đảm bảo người học được đo thân nhiệt một lần trong buổi học; tuyệt đối không để người học tập trung đông trước cổng trường, phải đứng dưới nắng, mưa chờ được đo thân nhiệt.

HS tại Đà Nẵng được hướng dẫn, thường xuyên nhắc nhở đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện người dạy, người học có biểu hiện sốt, ho, khó thở để có biện pháp xử lý. HS không tập trung đông người trong lúc chuyển tiết, ra chơi.

Kết thúc buổi học, nhà trường có trách nhiệm thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Nhắc nhở HS thực hiện đúng việc giãn cách khi ra về, đeo khẩu trang trên đường về nhà.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, việc tổ chức bán trú cho trẻ phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ theo điều kiện thực tế của cơ sở; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo dinh dưỡng hợp lý để tăng đề kháng cho trẻ. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn về hô hấp, không cho trẻ đeo khẩu trang trong thời gian ngủ trưa.

Theo đó, thời gian từ khi có thông báo đến khi HS, HV chính thức đi học trở lại, yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh trường, lớp, sát khuẩn bề mặt (nền nhà, bàn học, bảng đen, cầu thang, thang máy…), vệ sinh, sát khuẩn đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân, đồ dùng dạy học… Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng… theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.