Dạy trực tuyến không còn mang tính đối phó, tạm thời

Đồng tình với những quy định của Bộ nhưng các giáo viên cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, từ giáo viên cho đến lãnh đạo các trường đều bày tỏ sự tán thành dù thông tư hơi chậm so với thực tiễn. Một giáo viên tại Q.3, TP.HCM cho rằng đáng lẽ quy định này phải có ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020.

Để hình thức dạy học trực tuyến đạt hiệu quả như mong đợi, cả thầy và trò phải thực sự chủ động trong hoạt động dạy và học. Cụ thể, thạc sĩ Phạm Lê Thanh đưa ra những đề xuất: “Tổ bộ môn cần rà soát lại các khâu tổ chức dạy học trực tuyến qua 2 đợt dịch Covid-19 học sinh ngừng đến trường vừa qua có đảm bảo các mục tiêu và quy định trong thông tư. Các bước lựa chọn hình thức, phần mềm tương tác trực tuyến của thầy và trò, cách thức giao nhiệm vụ học tập, nội dung bài học, phần mềm thí nghiệm mô phỏng, bài giảng đa phương tiện, hình thức kiểm tra đánh giá trực tuyến, các minh chứng cụ thể… có phù hợp chưa. Từ đó xây dựng và chuẩn hóa quy trình dạy học trực tuyến sao cho đồng bộ và đạt chất lượng quy mô tổ bộ môn, trường học”.

Các cơ sở giáo dục cũng cần nghiên cứu những quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng internet, luật an ninh mạng, quy định về dữ liệu, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật để có thể lựa chọn các phần mềm tương tác phù hợp, hạn chế tối đa sự tác động xấu của các hacker, đảm bảo xây dựng không gian an toàn cho các lớp học trực tuyến. Giáo viên và học sinh sẽ có những buổi tổ chức tập huấn để có thể rèn luyện thao tác tương tác trực tuyến, tham khảo các phương pháp dạy lớp học đảo ngược (flipped classroom), xây dựng bài giảng e-learning của các nước tiên tiến… để có thêm tư liệu góp phần nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến trong thời đại công nghệ số