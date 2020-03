Dạy và học trực tuyến không phải để... vui là chính!

Ngay từ những ngày đầu thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , các trường đã tổ chức và triển khai cho học sinh (HS) tham gia các lớp học trực tuyến, làm bài tập online… Tuy nhiên, sau hơn một tháng thực hiện, một số GV cho rằng, đối với HS có ý thức, có khi không cần đến những tương tác trực tuyến của thầy cô, các em vẫn tự tạo thời khóa biểu học tập trong thời gian nghỉ không đến trường. Với phần lớn các HS, do việc học trực tuyến ban đầu là phương án có tính tình thế, không có những áp lực về kiểm tra đánh giá, chưa tạo thành thói quen nên còn lơ là, tham gia với tinh thần “vui là chính”, do vậy tính hiệu quả chưa như mong muốn.