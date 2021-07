Địa phương có quyền quyết định cho thí sinh F1, F2 dự thi THPT đợt 1

Theo ghi nhận, nhiều địa phương không có chủ trương cho thí sinh (TS) diện F2 dự thi THPT trong đợt 1

Nơi cho “học sinh có F” dự thi, nơi chờ đợt 2

Ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, khẳng định đợt 1 của kỳ thi chỉ dành cho các TS không ở nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội và các TS không thuộc nhóm đối tượng F0, F1 theo phân loại của y tế. Cũng theo ông Dũng, hiện Hà Nội chưa phát hiện trường hợp TS nào là F2 nên chưa có phương án F2 thi đợt 1.

TP.HCM cũng tổ chức thi đợt 1 cho TS không ở những nơi bị phong tỏa phòng dịch Covid-19 , không thuộc diện F0, F1, F2 và đặc biệt phải có xét nghiệm âm tính trước khi dự thi. Dọn dẹp trường học, chuẩn bị xét nghiệm Covid-19 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT giãn cách xã hội. Tại Bắc Giang, ông Bạch Đăng Khoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết tính đến ngày 2.7, toàn tỉnh còn 101 học sinh (HS) lớp 12 thuộc diện F0, F1, F2 dự kiến không thi đợt 1; hơn 2.300 em ở vùng cách ly y tế Tuy nhiên, một số địa phương thì đang có chủ trương chỉ tổ chức thi một đợt nên đã lên phương án cho HS diện F2, thậm chí cả F1 dự thi ngay trong đợt 1. Tại Quảng Ninh, tính đến ngày 28.6, toàn tỉnh có 1 HS diện F1, 3 HS diện F2. UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát số TS là F1, F2 chủ động phối hợp chăm sóc sức khỏe , tạo mọi điều kiện cho TS ôn luyện, được xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp RT-PCR từ nay đến trước kỳ thi ít nhất 2 lần; chuẩn bị sẵn sàng phòng thi riêng cho TS, phấn đấu tất cả TS trên địa bàn tỉnh đều được thi ngay trong đợt đầu. “Không có TS phải thi đợt 2 do lỗi chủ quan của địa phương, gia đình, nhà trường”, văn bản của tỉnh nhấn mạnh.

Hạn chế đổi chéo cán bộ thanh tra, coi thi giữa các địa phương Do dịch bệnh, việc đổi chéo cán bộ coi thi giữa các địa phương cũng được các tỉnh có diễn biến dịch bệnh phức tạp hạn chế áp dụng. Về công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi này, Bộ GD-ĐT cũng vừa phải có phương án điều chỉnh do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo đó, 27 cơ sở giáo dục ĐH tại TP.HCM không bố trí đi các địa phương như dự kiến, Bộ đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra ở 23 địa phương. Nhiều địa phương sẽ phải huy động lực lượng thanh tra thi từ chính trường ĐH đóng tại địa phương đó hoặc địa bàn lân cận thay vì huy động từ các tỉnh, TP có dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết tỉnh đã quyết định phương án toàn bộ TS ở 21 huyện, thành, thị trong tỉnh đồng loạt thi vào đợt 1 trong 2 ngày 7 - 8.7. Các TS ở vùng phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 như tại TP.Vinh vẫn thi theo thời gian trên. Thống kê của ngành y tế Nghệ An, toàn tỉnh có 62 HS lớp 12 là F1, 871 HS F2, 848 HS là F3. Con số này sẽ có nhiều biến động tùy theo tình hình dịch bệnh mỗi ngày. Riêng TS là F1 sẽ phải thi vào đợt 2 để thực hiện đúng quy định về phòng dịch.

Bản tin Covid-19 ngày 2.7: Việt Nam chuẩn bị chiến dịch tiêm vắc xin lớn nhất lịch sử

Bộ khuyến khích cho TS F2 dự thi nếu đảm bảo an toàn

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết năm nay kỳ thi diễn ra trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, Bộ GD-ĐT đặt ra mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nhưng vẫn nghiêm túc, có chất lượng, trung thực và đúng quy chế.

Ông Độ khẳng định: “Việc đảm bảo sức khỏe, an toàn của HS là ưu tiên số một, cho nên việc xây dựng các phương án phòng chống dịch và tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế đã được Bộ GD-ĐT xây dựng. Để đảm bảo cho an toàn phòng dịch, Bộ đã quyết định tổ chức thi đợt 2 dành cho HS thuộc đối tượng F0, F1, F2 và HS trong khu vực giãn cách, phong tỏa. Như vậy, trong đợt 1, đối tượng sẽ là những HS không thuộc “diện F”, sức khỏe bình thường, an toàn”.

Tuy nhiên, ông Độ cho biết Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích trong một số trường hợp cụ thể ở những địa phương có điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các HS F2 có nguyện vọng tham gia kỳ thi đợt 1. Tùy theo điều kiện thực tế, ban chỉ đạo thi của địa phương đó sẽ quyết định cho HS đó thi hay không.

Theo ông Độ, quy chế quy định TS F0 được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, tuy nhiên, thời điểm kỳ thi đợt 2 diễn ra, nếu TS F0 sức khỏe bình thường trở lại vẫn có thể tham gia đợt thi thứ 2.