Địa phương nào có điểm thi 'vênh' với điểm học nhiều nhất?

Theo đó mức chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi nhiều nhất là 1,7 điểm, xảy ra ở các tỉnh như Nghệ An, Long An. Ví dụ, điểm trung bình tốt nghiệp của thí sinh Nghệ An là 6,03 điểm thì điểm trung bình học bạ tương ứng với các môn thi là 7,74 điểm; ở Long An con số này lần lượt là 6,30 và 8,0 điểm...