Dịch Covid-19, nhiều giáo viên xin nghỉ việc, trường tư thục có nguy cơ đóng cửa

Trước tết, Trường mầm non tư thục Hoa Mai (P.Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) có gần 150 trẻ theo học, với 20 giáo viên, nhân viên phụ trách. Cho học sinh nghỉ học do bị ảnh hưởng dịch của bệnh Covid-19 nhưng nhà trường vẫn trả 30% lương thực hưởng để giữ chân giáo viên, nhân viên.

Cô Hồ Thị Kiều Trang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Do khó khăn về nguồn thu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các giáo viên đều đồng thuận với mức hỗ trợ của trường. Các cô cũng hiểu, chia sẻ và không đòi hỏi gì”.

Trường mầm non tư thục Hoa Mai (TP.Cao Lãnh) thường xuyên vệ sinh lớp học để đón học sinh trở lại lớp sau dịch Covid-19

Cô Nguyệt Ánh, giáo viên phụ trách lớp lá của Trường mầm non tư thục Hoa Mai, có con trai chỉ hơn 1 tuổi, chồng làm công ty tư nhân nên thu nhập không đáng kể. Khi không có thu nhập từ nghề dạy trẻ như trước dịch Covid-19, cuộc sống của gia định cô ảnh hưởng khá lớn. Để có thêm thu nhập trong thời gian trường cho học sinh nghỉ học , cô phải làm nhiều việc. “Do phải chăm con nhỏ nên tôi không thể kiếm việc làm cả ngày như các bạn khác. Để kiếm thêm thu nhập , tôi mua khoai về luộc bán hoặc làm kẹo me bán. Có thời gian rảnh chút thì học bán bảo hiểm, nhưng thu nhập các công việc trên chẳng được bao nhiêu”, cô Ánh than thở.