Điểm chuẩn các trường tốp trên có ngành lấy 27 - 28 điểm

Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng đã tuyển được khoảng 2.300 sinh viên bằng xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp, nên việc xét tuyển theo điểm thi THPT, còn lại phải tuyển hơn 3.500 chỉ tiêu. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã làm thủ tục nhập học cho khoảng hơn 700 sinh viên; sắp tới trường phải tuyển khoảng 6.100.

Ông Lê Anh Đức, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân, dự đoán điểm chuẩn vào trường tùy từng ngành sẽ tăng từ 1 đến 3 so với năm ngoái. “Năm ngoái điểm chuẩn ngành thấp nhất của trường là 21,5; ngành cao nhất là 26,15; khoảng cách điểm chuẩn giữa ngành cao nhất với thấp nhất là 4,65 điểm”, ông Đức nói và cho biết thêm: “Năm nay điểm chuẩn ngành cao nhất của trường cũng chỉ đến mức 28 điểm”.

Theo ông Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội, do phổ điểm khối B năm nay cao nên điểm chuẩn vào các ngành khối ngành sức khỏe trên cả nước sẽ tăng từ 2 đến 3 điểm so với năm ngoái, riêng ngành y khoa có thể mức tăng thấp hơn do lượng thí sinh (TS) điểm cao vượt trội không quá nhiều.