Du hoc Mỹ: 500 - 700 triệu USD học bổng/năm cho sinh viên Việt Nam

Các chương trình học bổng Mỹ Học bổng Fulbright: Là một trong những học bổng danh giá bậc nhất ở thế giới. Những ứng cử viên được học tại những trường ĐH hàng đầu Mỹ. Chương trình do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, mỗi năm cấp 20 học bổng chương trình thạc sĩ ngành xã hội, môi trường, Là một trong những học bổng danh giá bậc nhất ở thế giới. Những ứng cử viên được học tại những trường ĐH hàng đầu Mỹ. Chương trình do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, mỗi năm cấp 20 học bổng chương trình thạc sĩ ngành xã hội, môi trường, sức khỏe và kinh tế. Từ năm 1992 cho đến 2020, chương trình Fulbright đã cấp trên 600 học bổng cho chương trình thạc sĩ và học giả. Nhiều lãnh đạo cao cấp Việt Nam đã tham gia học bổng Fulbright, đặc biệt là ngành ngoại giao Việt Nam có nhiều lãnh đạo sâu sắc và kinh nghiệm, đã đưa hình ảnh Việt Nam lên một vị trí cao trong cộng đồng thế giới Ngoài học bổng Fulbright tại Mỹ, một hình thức học bổng Fulbright khác được thành lập giữa Trường quản lý nhà nước Harvard Kennedy - Harvard University và Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Học bổng Vietnam Education Foundation (VEF): Do Quốc hội Mỹ thành lập từ năm 2000, VEF cấp trung bình 50 học bổng hằng năm cho chương trình tiến sĩ ngành khoa học tự nhiên, kỹ sư và : Do Quốc hội Mỹ thành lập từ năm 2000, VEF cấp trung bình 50 học bổng hằng năm cho chương trình tiến sĩ ngành khoa học tự nhiên, kỹ sư và sức khỏe cộng đồng . Trong 15 năm hoạt động (2003 - 2018), VEF cấp gần 700 học bổng cho chương trình tiến sĩ, nghiên cứu và giảng dạy Ðiểm nổi bật của học bổng VEF là SV Việt Nam được học các trường top 50 ĐH Mỹ. Có nhiều tiến sĩ VEF thành đạt trong đề tài nghiên cứu và đăng trên tạp chí chuyên ngành tại Mỹ. Người thành công vẻ vang được kể đến là anh Nguyễn Ðức Thành, tốt nghiệp tiến sĩ từ ĐH danh tiếng Princeton University, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại University of Connecticut. Anh Thành có được nhiều bằng phát minh trong lĩnh vực y sinh và nhận được giải thưởng danh giá như SME, SPIE, IEEE và tạp chí của ĐH Công nghệ Massachusetts (MIT) bình chọn là “Nhà sáng tạo tuổi dưới 35” trong năm 2019. Người khởi nghiệp thành công của VEF là anh Vương Quang Khải, nhà sáng lập Công ty Zalo. Học bổng Humphrey: Do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ nghiên cứu một năm trong lĩnh vực xã hội, kinh tế, nông nghiệp, sức khỏe. Học bổng International Fellowship Program (IFP): Do Quỹ Ford tài trợ. Trong 10 năm hoạt động (2000 - 2010), Quỹ Ford cấp 267 học bổng IFP. Ðiểm đặc biệt của học bổng IFP là ưu tiên cho phụ nữ và các địa phương vùng xa xôi nơi thiếu tầng lớp lãnh đạo và khoa học trẻ. Học bổng của các trường: Ngoài học bổng của chính phủ Mỹ và các tổ chức, HS - SV Việt Nam nhận được nhiều học bổng bán phần hay toàn phần của trường trung học, ĐH.