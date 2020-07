Du học sinh về học trong nước: Tận dụng cơ hội thúc đẩy 'Du học tại chỗ'

Tuy nhiên, cũng vì những khó khăn của giai đoạn “hậu Covid-19” mà cơ hội này có thể vẫn chỉ mang tính… lý thuyết.

Ngày 21.7, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị “Thúc đẩy cơ hội học tập chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam”. Tham gia hội nghị có đại diện sứ quán các nước Mỹ, Pháp, Đức, Nhật… và hơn 40 hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu trong nước.

Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị, đại diện các trường ĐH đã chia sẻ những khó khăn thời kỳ hậu Covid-19 mà các trường đang gặp phải. Trong đó nổi bật vấn đề xin visa và làm thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài, SV quốc tế muốn vào Việt Nam, đặc biệt cho SV Việt Nam đang “mắc kẹt” ở nước ngoài.

Bà Dương Hồng Loan, Giám đốc đối ngoại chiến lược Trường ĐH RMIT Việt Nam , cho biết hiện nay có 600 SV quốc tế đang học tại trường nhưng không thể vào được Việt Nam do dịch Covid-19. “Phần do chúng ta không cấp visa cho các em, đồng thời cũng do không có chuyến bay nào đến Việt Nam. Đặc biệt, rất nhiều SV Việt Nam của trường đang “mắc kẹt” ở nước ngoài khi đi học trong diện trao đổi ngắn hạn. Chủ trương thì có, nhưng thực tế để các em về được là rất khó. Các em vừa phải chịu nhiều tốn kém do kéo dài thời gian lưu trú ở nước ngoài, vừa sống trong nỗi lo nơm nớp”, bà Loan chia sẻ.