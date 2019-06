Gần 50% học sinh lớp 10 dưới điểm trung bình môn toán?

Điểm chuẩn sẽ giảm một phần do không còn cộng điểm nghề Từ kết quả điểm thi của khoảng 80.000 TS tham dự kỳ thi vừa qua, ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), cho hay điểm chuẩn năm nay sẽ giảm bởi 2 lý do là TS không được cộng điểm nghề vào kết quả thi như các năm trước, và điểm tuyển sinh giảm. Bên cạnh đó, ông Minh nói thêm, tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 năm nay cũng khá dễ thở khi có 79.521 TS dự thi và chỉ tiêu tuyển lớp 10 các trường THPT công lập là 67.299 học sinh. Ngoài ra, ông Minh còn chỉ ra rằng, căn cứ vào số lượng TS của năm trước với một mức điểm cụ thể thì năm nay nếu cùng một số lượng thì mức điểm giảm từ 0,25 điểm trở đi, tùy từng mức. Chỉ có số lượng TS đạt điểm ở mức 25,25 điểm trở xuống ổn định so với năm trước. Vì vậy, có thể dự đoán điểm chuẩn chỉ giảm ở những trường THPT thuộc tốp giữa trở lên, không giảm ở những trường THPT thuộc tốp dưới.