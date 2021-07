Giám khảo nói gì về đáp án và hướng dẫn chấm thi THPT môn ngữ văn ?

Nhiều khi bài làm hay hơn đáp án

Ngày 13.7, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chấm thi tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ.

Ông Bùi Văn Xuân, Trưởng môn chấm tự luận hội đồng thi tỉnh Yên Bái, cho biết: “Yên Bái có hơn 8.000 bài thi môn ngữ văn, huy động 80 giám khảo, trung bình mỗi giám khảo chấm khoảng 200 bài thi (2 vòng). Dự kiến ngày 20 - 22.7 Yên Bái sẽ hoàn thành việc chấm thi môn ngữ văn”.

Ngày 12.7, Yên Bái bắt đầu chấm thi môn ngữ văn, ông Xuân thông tin: “Ban chấm thi tự luận dành tới khoảng 3 tiếng rưỡi để chấm chung 10 bài thi trước khi chấm chính thức, qua đó thống nhất cách hiểu, cách vận dụng hướng dẫn chấm, đáp án, biểu điểm mà Bộ GD-ĐT ban hành”.

Trước các ý kiến tỏ ra lo ngại rằng đáp án môn văn quá “đóng”, có thể gây thiệt thòi cho học sinh có tính sáng tạo, có suy nghĩ riêng..., ông Xuân khẳng định: “Giám khảo chấm thi dựa vào hướng dẫn chấm mà Bộ GD-ĐT ban hành chứ không dựa vào đáp án. Đáp án ngắn gọn, nếu đọc đáp án thì cảm giác bị đóng nhưng hướng dẫn chấm thì lại rất mở, cho phép cán bộ chấm thi có thể vận dụng tối đa để đảm bảo quyền lợi cho học sinh”.

Ví dụ, đáp án đưa câu trả lời như vậy nhưng hướng dẫn chấm cho phép nội dung trả lời tương đương cũng được tính điểm. Như thế nào là “tương đương”, theo ông Xuân, trách nhiệm và cảm nhận của giáo viên chấm thi ở cả hai vòng chấm sẽ hiểu rõ điều đó, nhất là sau khi đã tiến hành chấm chung để thống nhất một cách hiểu về hướng dẫn chấm.

Ông Xuân cho biết giáo viên được huy động chấm thi đều là những người có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm về công tác chấm thi, được học nghiệp vụ, quy chế thi và khảo sát rất kỹ trước khi làm nhiệm vụ. Do vậy hiện tượng giáo viên chấm không đều tay dù có xảy ra ở các năm trước nhưng không đáng kể, nếu có chỉ lệch dưới 1 điểm giữa hai giám khảo chấm 2 vòng độc lập, việc lệch điểm từ 1,5 điểm trở lên và phải chấm vòng 3 hầu như không xảy ra.

Theo ông Xuân, việc chấm kiểm tra cũng rất được coi trọng, tổ chấm kiểm tra gồm những giám khảo có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng nhất và chấm kiểm tra 5% bài thi theo tiến độ chấm. Bài thi được chọn chấm kiểm tra có thể lựa chọn ngẫu nhiên nhưng cũng chủ trương sẽ chọn những bài thi có điểm quá cao hoặc quá thấp để chấm kiểm tra, đảm bảo kết quả chấm là công bằng, khách quan.

Tại Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ, cho biết đã tập dượt cho việc chấm thi trong kỳ thi thử như chấm thi thật. Ngoài tập huấn kỹ về quy chế thi, Phú Thọ đề nghị giám khảo nghiên cứu thật kỹ hướng dẫn chấm, đáp án để tránh thiệt thòi cho TS.

Nếu làm không đúng quy chế, lập tức thay ngay cán bộ chấm thi Tương tự, với chấm thi trắc nghiệm, ông Độ nhấn mạnh quy trình 4 bước mà Bộ đã hướng dẫn chặt chẽ, không lơ là, chủ quan cho đến phút cuối cùng, kể cả sau khi công bố kết quả thi. Cho rằng “thước đo” chất lượng chấm thi còn ở khâu phúc khảo bài thi, ông Độ đề nghị: “Làm thế nào để sau khi công bố kết quả thi, số lượng TS nhận phúc khảo rất ít, giám khảo chấm thi không phải mời lên để đối chất về việc chấm thi vì kết quả chấm phúc khảo lệch nhiều so với kết quả chấm trước đó”. Ông Độ nêu yêu cầu: Công nghệ có cao đến đâu thì yếu tố quyết định vẫn là con người, những người được chọn đi chấm thi là năng lực rất tốt, đó là vinh dự nhưng phải gắn với trách nhiệm. Dù đã lựa chọn kỹ rồi nhưng vẫn phải giám sát nghiêm trong quá trình chấm thi, nếu làm không đúng quy chế thì phải lập tức thay thế ngay cán bộ chấm thi đó. Ông Độ lưu ý về việc chấm thi: “Nhanh mà không vội, chậm mà không trì trệ, chấm kỹ, thật chắc chắn, không vội vàng. Nếu cần thiết thì giãn thời gian, không chạy theo việc đẩy tiến độ, dẫn tới những sơ suất không đáng có”.

Với chấm thi trắc nghiệm, ông Hồng lưu ý: “Bước duy nhất có thể can thiệp vào chấm thi trắc nghiệm là sửa lỗi thông tin trong phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh vì đây là khâu phải can thiệp bằng tay. Do vậy, cần giám sát thật chặt khâu sửa lỗi để tránh tuyệt đối những vi phạm trong chấm thi trắc nghiệm”.