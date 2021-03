Hà Nội: 400 học sinh chưa đến trường do đi về từ vùng dịch

Bậc học mầm non vắng nhiều nhất với khoảng 8% trẻ các lứa tuổi, trong đó tập trung nhiều ở khối mầm non tư thục. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều trường mầm non cho biết, tỷ lệ trẻ mầm non đến trường trong ngày đầu tiên sau nghỉ dịch là rất cao, vượt ngoài mong đợi vì đây là bậc học chưa phải "chạy" theo việc học kiến thức như phổ thông.