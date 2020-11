Hà Nội kết luận có ‘ấu trùng’ trong khay đựng suất ăn của học sinh Trường Thực nghiệm

Theo kết luận, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Q.Ba Đình xác định nhà trường đã có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm đối với thực phẩm.

Sau khi xem hình ảnh do nhà trường cung cấp, đoàn kiểm tra liên ngành nhận định: "Trong khay đựng suất cơm trưa của học sinh ngày 23.11 có 1 con ấu trùng".

Đoàn kiểm tra liên ngành đang tham mưu UBND Q.Ba Đình ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh của trường là Công ty dịch vụ quốc tế Hà Thành. Công ty này trước đó có đủ giấy phép hoạt động và giấy chứng nhận cơ sở đủ đăng ký an toàn thực phẩm do Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP.Hà Nội cấp, có hồ sơ pháp lý đầy đủ.