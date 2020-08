Hai đợt thi tốt nghiệp THPT sẽ thực hiện ra sao?

Với Đà Nẵng, một số huyện, thị ở Quảng Nam và những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19 , sẽ lùi thời gian thi tổ chức kỳ thi so với dự kiến và thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp, do địa phương đề xuất, khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Các tỉnh, thành không phải cách ly xã hội sẽ thi đợt 1, từ 8 - 10.8, gồm những thí sinh (TS) không phải cách ly. Các điểm thi phải bảo đảm phương án phòng, chống dịch như phun thuốc khử khuẩn, có nước rửa tay, đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách…