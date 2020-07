Nếu thí sinh bị nhiễm Covid-19 sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT

Đà Nẵng đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh Ngày 29.7, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng báo cáo đề xuất UBND TP.Đà Nẵng về một số biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Quá trình tổ chức, nếu TS có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì bố trí thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Sở này cũng đưa ra một số biện pháp phân luồng nghi nhiễm, phân loại các F, đảm bảo an toàn cho kỳ thi. TS và cán bộ coi thi được chia thành 4 nhóm đối tượng gồm F0, F1, F2 và các đối tượng khác. Cụ thể, TS thuộc diện F0 (dương tính với Covid-19) phải cách ly và điều trị nên không thể dự thi, được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành. Riêng với cán bộ coi thi, Sở yêu cầu các cán bộ, giáo viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2 không tham gia vào các khâu của kỳ thi; cán bộ diện F1 sẽ được tập huấn chuyên môn, được bảo hộ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của ngành y tế. Cán bộ, giáo viên làm công tác thi tại các điểm thi, phòng thi thuộc diện F2 sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của ngành y tế. Nếu cán bộ, giáo viên được điều động coi thi, chấm thi, khi báo cáo thuộc diện F2 hoặc có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải có đơn xin phép và xác nhận của y tế địa phương. An Dy