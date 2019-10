Hàng ngàn người tiễn biệt Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An

Theo kế hoạch của ban tổ chức lễ tang trước đó, từ 12 giờ 5 phút sẽ bắt đầu lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An, nhưng do số lượng đoàn và cá nhân đến đăng ký viếng quá đông nên ban tổ chức đã đẩy thời điểm bắt đầu lễ viếng sớm 15 phút. Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đại diện đoàn viếng của T.Ư Đảng, đã có mặt tại lễ viếng trong số những người đầu tiên viếng Thứ trưởng Lê Hải An. Tiếp đó là đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, ngành, đoàn thể...