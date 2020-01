Hàng trăm ngàn giáo viên sẽ phải đào tạo lại từ năm 2020

Theo cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, tính đến tháng 12.2019, toàn quốc có hơn 1 triệu giáo viên mầm non, phổ thông (công lập 912.996, ngoài công lập 108.851). Trong đó, có 354.955 giáo viên mầm non (công lập 256.543, ngoài công lập 85.403); tiểu học có 380.987 giáo viên (công lập 374.289, ngoài công lập 6.698); THCS có 285.905 giáo viên (công lập 282.164, ngoài công lập 3741). Đối với các cơ sở giáo dục công lập, tỷ lệ giáo viên mầm non có trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm trở lên là 73%, trung cấp 26,6%; giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo từ đại học trở lên là 64,26%, cao đẳng là 28,5%, trung cấp là 7,24%; giáo viên THCS có trình độ đào tạo từ đại học trở lên là 78,45%, cao đẳng là 21,55%.